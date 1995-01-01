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    Орлов: «Жиркова хотят пригласить в тульский «Арсенал»

    Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может перейти в тульский «Арсенал».

    «Я общался с людьми, которые близки к Жиркову. Для меня было важно узнать, хочет ли Юрий дальше продолжать игру. Слышал, что в нем очень заинтересована Тула, хотят его в «Арсенал» пригласить. На это Юрий утвердительно отвечает: если нужен «Зениту», то буду играть. Без сомнения, он команде нужен. Опыт — это, возможно, самое ценное», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит», передает «Чемпионат».

    • Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года из «Динамо» за 640 тыс. евро
    • В этом сезоне 36-летний полузащитник провел 17 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал два ассиста.
    • Контракт Жиркова с клубом действует до лета 2020 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:05
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5374

      Persona_non_Grata 52 минуты назад

      " Жиркова хотят пригласить в тульский «Арсенал " - его может хотят пригласить чайку попить , а Орлов уже о трансфере заговорил )))

      0
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      Рейтинг: +142

      ZENIT*** 1 час назад

      Уж кому-кому,но Жиркову желаю удачи в будущем,и где бы он не находился! Заслужил!!!

      1
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      Рейтинг: +3463

      Литейный4 1 час назад

      Юрец славно и достойно отыграл за Зенит. Почёт ему и уважение. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +5374

      Persona_non_Grata > Литейный4 51 минуту назад

      А тебе стыд и позор - клоун соккеровский - фууууууууу (((((((((((((

      0
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      Рейтинг: +820

      Etiainen 2 часа назад

      В Тамбов пусть вернётся

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +464

      Cleaner 2 часа назад

      Еще на год в Зенит. А потом на пенсию. Домой или в Арсенал.

      0
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      Рейтинг: +23287

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      Один из лучших, несмотря на возраст.

      3
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      Рейтинг: +2378

      Борат 2 часа назад

      Юра ещё не один гол-красавец отгрузит рылам !
      он никогда не устанет повторять е5 спртк е5 !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +5374

      Persona_non_Grata > Борат 50 минут назад

      Не устану повторять - борат - дегенерат .

      0
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      Рейтинг: +1004

      acor94 2 часа назад

      Тульский*

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