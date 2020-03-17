Орлов: «Жиркова хотят пригласить в тульский «Арсенал»

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может перейти в тульский «Арсенал».

«Я общался с людьми, которые близки к Жиркову. Для меня было важно узнать, хочет ли Юрий дальше продолжать игру. Слышал, что в нем очень заинтересована Тула, хотят его в «Арсенал» пригласить. На это Юрий утвердительно отвечает: если нужен «Зениту», то буду играть. Без сомнения, он команде нужен. Опыт — это, возможно, самое ценное», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит», передает «Чемпионат».