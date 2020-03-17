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Орлов: «Жиркова хотят пригласить в тульский «Арсенал»

17 марта 2020, 12:05
6

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может перейти в тульский «Арсенал».

«Я общался с людьми, которые близки к Жиркову. Для меня было важно узнать, хочет ли Юрий дальше продолжать игру. Слышал, что в нем очень заинтересована Тула, хотят его в «Арсенал» пригласить. На это Юрий утвердительно отвечает: если нужен «Зениту», то буду играть. Без сомнения, он команде нужен. Опыт — это, возможно, самое ценное», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит», передает «Чемпионат».

  • Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года из «Динамо» за 640 тыс. евро
  • В этом сезоне 36-летний полузащитник провел 17 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал два ассиста.
  • Контракт Жиркова с клубом действует до лета 2020 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Жирков Юрий Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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acor94
1584436338
Тульский*
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Etiainen
1584437462
В Тамбов пусть вернётся
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ZENIT***
1584443038
Уж кому-кому,но Жиркову желаю удачи в будущем,и где бы он не находился! Заслужил!!!
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Fju-2
1584451317
Лет 5 ещё спокойно может играть за Зенит и за сборную и при этом будет ведущим игроком.
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Chernyi Lis
1584460432
на пенсию пора уже..вот поэтому у нас нет прогресса..до конца торчат не дают молодым показать себя..ладно если играет старик и и забивает каждый матч..у всех у вас паралельно бизнесс! идите туда
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Chernyi Lis
1584462363
а че не в сочи? там акция! всех подбирают!
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