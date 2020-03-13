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КДК РФС отменил удаления Кверквелии и Карпова

13 марта 2020, 13:58
19

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил об удовлетворении апелляций на отмену красных карточек защитников Соломона Кверквелии («Локомотив») и Вадима Карпова (ЦСКА).

«Два клуба обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку: «Локомотив» по Кверквелии и ЦСКА по Карпову. По дисциплинарному регламенту данное решение принимаем только в соответствии с решением экспертно-судейской комиссии.

Во вторник все документы были направлены в экспертно-судейскую комиссию. Вчера вечером получили заключение, сегодня провели заседание. На основании решения экспертно-судейской комиссии красные карточки Кверквелии и Карпова были отменены», – сообщил Григорьянц.

  • Кверквелию удалили за игру рукой в своей штрафной площади, посчитав, что он совершил фол последней надежды.
  • Карпов получил прямую красную карточку за фол на Ивелине Попове, который выходил один на один с вратарем.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Кверквелия Соломон Карпов Вадим
Комментарии (19)
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кто там
1584098697
Ну всеми силами пытаются помешать гению хончаренко победить в следующем матче, да же удаление карпова отменили(
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paracetamol
1584098808
Нахр тогда ВАР нужен? Там же тоже судьи сидят, значит не те сидят, квалификации им не хватает. Смотрят, смотрят по полчаса, а толку?
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geroin161
1584100035
Чет творится не понятное в нашем судейском аппарате. Удаляют, потом прямо на поле его возвращают. Удаляют, потом через кдк опротестовывыют. Клоунадой это попахивает, а не серьезной организацией
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petlyra
1584101996
А какие меры примут к судьям, которые удаляли игроков? А как компенсировать команде, которая играла незаконно(получается так) в меньшинстве? В некоторых случаях это был почти целый тайм.
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中國冠狀病毒
1584102023
И как такое могло случится на матчах с VAR? Сразу несколько судей одинаково ошиблись? Удаление Понсе в матче Кубка России с ЦСКА даже рассматривать не стали, по той причине, что: "КДК не имеет право отменять жёлтую карточку". А тут, значит имеет право. Двойные стандарты какие-то вырисовываются.
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алдан2014
1584104983
А ситуацию с удалением Понсо даже не рассматривали,якобы регламент.Только вот совпадение,следующая игра на кубок с Зенитом.Ссут болотные.Ситуация похожа ,с тем что хотят сроки президентства обнулить в угоду одному лицу.Тут всё в угоду зениту.Общее -любой ценой,зенит -чемпион,Путин-бессменный президент,а точнее падишах,со всеми вытекающими
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ФаТеК 1945
1584105059
...АДМИН БОМБАРДИРа !!! Прекратите издеваться над стариком--почему я должен доказывать,при входе каждый раз,что Я не робот.Заманали в доску.
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Nesterenko
1584105777
Когда я увидел удаление Кверквелии, то был очень удивлен. Но когда на следующий день увидел удаление Карпова, то был мягко скажем "в шоке". Очень странные решения арбитров.
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Rus9I
1584113903
Ххааххааххаха значит тут КДК может отменить красную карточку, в у Спартака не может. Убогие.....
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Mister_Tomsk
1584121550
Зенит гавно стал!
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