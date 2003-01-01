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    КДК РФС отменил удаления Кверквелии и Карпова

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил об удовлетворении апелляций на отмену красных карточек защитников Соломона Кверквелии («Локомотив») и Вадима Карпова (ЦСКА).

    «Два клуба обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку: «Локомотив» по Кверквелии и ЦСКА по Карпову. По дисциплинарному регламенту данное решение принимаем только в соответствии с решением экспертно-судейской комиссии.

    Во вторник все документы были направлены в экспертно-судейскую комиссию. Вчера вечером получили заключение, сегодня провели заседание. На основании решения экспертно-судейской комиссии красные карточки Кверквелии и Карпова были отменены», – сообщил Григорьянц.

    • Кверквелию удалили за игру рукой в своей штрафной площади, посчитав, что он совершил фол последней надежды.
    • Карпов получил прямую красную карточку за фол на Ивелине Попове, который выходил один на один с вратарем.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +786

      Rus9I 1 час назад

      Ххааххааххаха значит тут КДК может отменить красную карточку, в у Спартака не может.

      Убогие.....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2631

      Nesterenko 3 часа назад

      Когда я увидел удаление Кверквелии, то был очень удивлен. Но когда на следующий день увидел удаление Карпова, то был мягко скажем "в шоке". Очень странные решения арбитров.

      13
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      ...
      Рейтинг: +2885

      Alekxei Z. > Nesterenko 3 часа назад

      Почему странные ?
      Решения принимались против прямых соперников лидера.

      9
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      Рейтинг: +12

      ФаТеК 1945 4 часа назад

      ...АДМИН БОМБАРДИРа !!! Прекратите издеваться над стариком--почему я должен доказывать,при входе каждый раз,что Я не робот.Заманали в доску.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2983

      Литейный4 4 часа назад

      Совсем распустились судьи из федуновского судейского корпуса. Гыгыгы

      4
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      ...
      Рейтинг: +2864

      mopecekca > Литейный4 2 часа назад

      а может бомжатского корпуса?..иначе почему Понсе пропустит игру с вами? ****** ты вонючий

      -1
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      Рейтинг: +2185

      алдан2014 4 часа назад

      А ситуацию с удалением Понсо даже не рассматривали,якобы регламент.Только вот совпадение,следующая игра на кубок с Зенитом.Ссут болотные.Ситуация похожа ,с тем что хотят сроки президентства обнулить в угоду одному лицу.Тут всё в угоду зениту.Общее -любой ценой,зенит -чемпион,Путин-бессменный президент,а точнее падишах,со всеми вытекающими

      8
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      Рейтинг: +23229

      gol_kak_sokol 4 часа назад

      Просто Григорьянц правильно воспринял сигнал сверху об обнулении.

      3
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      ...
      Рейтинг: +8617

      parevg > gol_kak_sokol 4 часа назад

      Обнуление - это по разному понимается...
      Можно и помножить на ноль!!!

      1
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      Рейтинг: +36

      中國冠狀病毒 4 часа назад

      И как такое могло случится на матчах с VAR? Сразу несколько судей одинаково ошиблись? Удаление Понсе в матче Кубка России с ЦСКА даже рассматривать не стали, по той причине, что: "КДК не имеет право отменять жёлтую карточку". А тут, значит имеет право. Двойные стандарты какие-то вырисовываются.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +23229

      gol_kak_sokol 4 часа назад

      Но есть и божий суд.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      petlyra 4 часа назад

      А какие меры примут к судьям, которые удаляли игроков? А как компенсировать команде, которая играла незаконно(получается так) в меньшинстве? В некоторых случаях это был почти целый тайм.

      4
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      ...
      Рейтинг: +5474

      Антибиотик > petlyra 34 минуты назад

      Наконец-то! Хоть от кого-то адекватный вопрос! В следующий раз удалим и опять отменим, а судьи так и будут безнаказанно ухмыляться. Подготовили бы для РПЛ этих судеек штук тридцать и пусть в конкурентной борьбе доказывают, что готовы судить на высшем уровне. А то бегают по полю несколько бездарных человек и заменить их некем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1249

      geroin161 5 часов назад

      Чет творится не понятное в нашем судейском аппарате. Удаляют, потом прямо на поле его возвращают. Удаляют, потом через кдк опротестовывыют.
      Клоунадой это попахивает, а не серьезной организацией

      12
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      Рейтинг: +8617

      parevg > geroin161 5 часов назад

      А то что газпрому принадлежит 3 команды в лиге - не клоунада? самое страшное в этой ситуации- это уничтожение конкуренции и честной борьбы в чемпионате, и, как следствие, деградация клубного футбола. Что творят с нашими "лидерами" в Европе, кроме как изнасилованием не назовешь. Но им пофигу, они купили трансляции и канал, по которому транслируют ( точнее не транслируют) это позорище, и по которому нахваливают зенит со всех сторон. Захватили РФС и КДК, в которых принимаются важнейшие решения по турниру... Ввели ВАР, который обеспечивается матч тв(газпром-медиа, кто не знал), который принимает очень странные решения.... и самое смешное, что это всё за наш с вами счёт)))) госмонополия тратит на всё это мероприятие (которое плюс ко всему ещё и жуть как убыточно) гос.деньги...

      15
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      Рейтинг: +1819

      Kollljan > parevg 4 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В Европе попали: Краснодар, Локомотив, ЦСКА, Зенит. Далее твоя цитата: " Но им пофигу, они купили трансляции и канал, по которому транслируют ( точнее не транслируют) это позорище, и по которому нахваливают зенит со всех сторон. " Судя по твоему заявлению - Краснодар, Локомотив и ЦСКА тоже принадлежат газпрому. И они купили трансляции и канал. Короче, с логикой у тебя беда.

      -4
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      Рейтинг: +8617

      parevg > Kollljan 3 часа назад

      Ну извиняй, я сторож автостоянки а не оратор, но, те кто мне плюсов понаставили - логику в моих словах нашли
      ИМ - это газпрому и миллеру лично

      2
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      Рейтинг: +5474

      Антибиотик > parevg 31 минуту назад

      Так и есть, рулит питерская мафия.

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