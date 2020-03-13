КДК РФС отменил удаления Кверквелии и Карпова

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил об удовлетворении апелляций на отмену красных карточек защитников Соломона Кверквелии («Локомотив») и Вадима Карпова (ЦСКА).
«Два клуба обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку: «Локомотив» по Кверквелии и ЦСКА по Карпову. По дисциплинарному регламенту данное решение принимаем только в соответствии с решением экспертно-судейской комиссии.
Во вторник все документы были направлены в экспертно-судейскую комиссию. Вчера вечером получили заключение, сегодня провели заседание. На основании решения экспертно-судейской комиссии красные карточки Кверквелии и Карпова были отменены», – сообщил Григорьянц.
- Кверквелию удалили за игру рукой в своей штрафной площади, посчитав, что он совершил фол последней надежды.
- Карпов получил прямую красную карточку за фол на Ивелине Попове, который выходил один на один с вратарем.
Источник: «Чемпионат»