Умтити заплатит 32 тысячи за ущерб арендованному дому. Хозяин обвинил игрока в организации шумных вечеринок

Так была же 100% инфа,что он у Ж.Пике дом за много-много лямов приобрел.Может там у него ремонт ведут,раз в аренде развеселой живёт?
Суд обязал защитника «Барселоны» Самуэля Умтити выплатить более 32 тысяч евро владельцу дома, который он арендует. Собственник обвинил футболиста в порче имущества.
В исковом заявлении указано, что игрок регулярно устраивает шумные вечеринки. Сторона защиты пыталась признать эти сведения недостоверными, но не спасла Умтити от выплаты ущерба.
- Француз выступает за каталонцев с 2016 года.
- Игрок дважды брал с командой Примеру.
- Умтити – действующий чемпион мира.