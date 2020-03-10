Умтити заплатит 32 тысячи за ущерб арендованному дому. Хозяин обвинил игрока в организации шумных вечеринок

Суд обязал защитника «Барселоны» Самуэля Умтити выплатить более 32 тысяч евро владельцу дома, который он арендует. Собственник обвинил футболиста в порче имущества.

В исковом заявлении указано, что игрок регулярно устраивает шумные вечеринки. Сторона защиты пыталась признать эти сведения недостоверными, но не спасла Умтити от выплаты ущерба.