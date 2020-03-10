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    Умтити заплатит 32 тысячи за ущерб арендованному дому. Хозяин обвинил игрока в организации шумных вечеринок

    Суд обязал защитника «Барселоны» Самуэля Умтити выплатить более 32 тысяч евро владельцу дома, который он арендует. Собственник обвинил футболиста в порче имущества.

    В исковом заявлении указано, что игрок регулярно устраивает шумные вечеринки. Сторона защиты пыталась признать эти сведения недостоверными, но не спасла Умтити от выплаты ущерба.

    • Француз выступает за каталонцев с 2016 года.
    • Игрок дважды брал с командой Примеру.
    • Умтити – действующий чемпион мира.

    Источник: El Pais

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    10.03.2020 21:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1216

      koli4ka 3 часа назад

      Так была же 100% инфа,что он у Ж.Пике дом за много-много лямов приобрел.Может там у него ремонт ведут,раз в аренде развеселой живёт?

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      Рейтинг: +9445

      Cules2013 10 марта, 22:18

      То-то я смотрю он форму наконец-то набрал и стал у Сетьена в основу попадать и вытеснять Лангле - теперь ясно, ему просто запретили тусовки устраивать дома)))

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