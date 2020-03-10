Медведев: «Обвал рубля ударит по «Зениту»? Не надо преувеличивать масштабы происходящего»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, отразится ли обвал курса рубля на питерском клубе.
— Обвал рубля сильно ударит по «Зениту»?
— Пока не надо преувеличивать масштабы происходящего. Давайте посмотрим, как рынок будет развиваться и уже потом сделаем выводы и анализ.
— Но ведь контракты у ваших легионеров в евро?
— Да. В евро. Но и существенная часть доходов «Зенита» тоже в евро. Рано проводить анализ. Давайте подождем, – сказал Медведев.
- Курсы доллара и евро к рублю на фоне обвала нефтяных котировок в понедельник взлетели до 75 рублей за доллар и выше 86 рублей за евро.
- Сейчас за доллар дают около 71,7, за евро – 81,4.
Источник: «Спорт-Экспресс»