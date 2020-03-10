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    Медведев: «Обвал рубля ударит по «Зениту»? Не надо преувеличивать масштабы происходящего»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, отразится ли обвал курса рубля на питерском клубе.

    — Обвал рубля сильно ударит по «Зениту»?

    — Пока не надо преувеличивать масштабы происходящего. Давайте посмотрим, как рынок будет развиваться и уже потом сделаем выводы и анализ.

    — Но ведь контракты у ваших легионеров в евро?

    — Да. В евро. Но и существенная часть доходов «Зенита» тоже в евро. Рано проводить анализ. Давайте подождем, – сказал Медведев.

    • Курсы доллара и евро к рублю на фоне обвала нефтяных котировок в понедельник взлетели до 75 рублей за доллар и выше 86 рублей за евро.
    • Сейчас за доллар дают около 71,7, за евро – 81,4.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2020 18:05
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13659

      sssrspartak 10 марта, 20:57

      обвал рубля никогда не ударит по зениту!россия поможет этому газовому проекту!цены на газ прибавят и всего делов то!сколько этим бедным надо,столько и прибавят!

      2
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      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata 10 марта, 19:48

      " Не надо преувеличивать масштабы происходящего " - немного побольше пострижем и подоим , как говорится - " что делать , что бы корова меньше ела и больше давала молока - надо меньше кормить и больше доить " .

      3
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      Рейтинг: +4055

      nik55 10 марта, 19:31

      пока мюллера не уберут бомжам ничего не грозит

      2
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      Рейтинг: +507

      слайд 10 марта, 19:14

      придется тебе доширак в своем питере дырявом жрать теперь

      3
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      Рейтинг: +4359

      Viper for CSKA 10 марта, 18:32

      Пока в карманах граждан есть хоть какие-то деньги, ни сырьевым олигархам, ни Газпрому, ни, как следствие, Зениту ничего не угрожает.

      3
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      Рейтинг: +53279

      Chernyi Lis 10 марта, 18:11

      да там бабла на 10 кокошей хватет..

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