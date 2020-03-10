Медведев: «Обвал рубля ударит по «Зениту»? Не надо преувеличивать масштабы происходящего»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, отразится ли обвал курса рубля на питерском клубе.

— Обвал рубля сильно ударит по «Зениту»?

— Пока не надо преувеличивать масштабы происходящего. Давайте посмотрим, как рынок будет развиваться и уже потом сделаем выводы и анализ.

— Но ведь контракты у ваших легионеров в евро?

— Да. В евро. Но и существенная часть доходов «Зенита» тоже в евро. Рано проводить анализ. Давайте подождем, – сказал Медведев.