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  • Медведев: «Обвал рубля ударит по «Зениту»? Не надо преувеличивать масштабы происходящего»

Медведев: «Обвал рубля ударит по «Зениту»? Не надо преувеличивать масштабы происходящего»

10 марта 2020, 18:05
3

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, отразится ли обвал курса рубля на питерском клубе.

— Обвал рубля сильно ударит по «Зениту»?

— Пока не надо преувеличивать масштабы происходящего. Давайте посмотрим, как рынок будет развиваться и уже потом сделаем выводы и анализ.

— Но ведь контракты у ваших легионеров в евро?

— Да. В евро. Но и существенная часть доходов «Зенита» тоже в евро. Рано проводить анализ. Давайте подождем, – сказал Медведев.

  • Курсы доллара и евро к рублю на фоне обвала нефтяных котировок в понедельник взлетели до 75 рублей за доллар и выше 86 рублей за евро.
  • Сейчас за доллар дают около 71,7, за евро – 81,4.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (3)
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Chernyi Lis
1583853110
да там бабла на 10 кокошей хватет..
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Viper for CSKA
1583854362
Пока в карманах граждан есть хоть какие-то деньги, ни сырьевым олигархам, ни Газпрому, ни, как следствие, Зениту ничего не угрожает.
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nik55
1583857918
пока мюллера не уберут бомжам ничего не грозит
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