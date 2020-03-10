Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

10 марта 2020, 00:24
21

В матче 21-го тура РПЛ «Краснодар» в гостях обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

После победы пресс-служба южан опубликовала в инстаграме фото из раздевалки.

«Эмоции парней для тех, кто переживал. Спасибо за поддержку, друзья! 500 человек на гостевой трибуне «Открытие-Арены» и тысячи у экранов телевизоров. Эта победа для вас, «быки»!» – говорится в описании к снимку.

«Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Краснодар».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strig
1583810102
ранее симпатизировал краснодару. а сейчас... что ни контакт, то симуляция... противно и они тоже стали танцорами кубанского ансамбля пляски из рио де Ж....
Ответить
Strig
1583810170
Короче, идиотики, даже до идиотов не доросли (смотри фото)
Ответить
Диктор
1583815493
Чему радоваться то ? Вы что с игры забили ?Бычье.
Ответить
Серёга Краснодарский
1583816214
быки молодцы. сенсации не произошло победил глубокий фаворит..грустно если Спартак вылетит. все к этому и идет.
Ответить
NotFound
1583827847
Повылазили спартаковские недоболельщики.
Ответить
Ссппааррттаакк
1583830577
Если честно. Хочу что бы Краснодар стал чемпионом.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+