«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

В матче 21-го тура РПЛ «Краснодар» в гостях обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

После победы пресс-служба южан опубликовала в инстаграме фото из раздевалки.

«Эмоции парней для тех, кто переживал. Спасибо за поддержку, друзья! 500 человек на гостевой трибуне «Открытие-Арены» и тысячи у экранов телевизоров. Эта победа для вас, «быки»!» – говорится в описании к снимку.

«Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Краснодар».