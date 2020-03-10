«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

В матче 21-го тура РПЛ «Краснодар» в гостях обыграл «Спартак» со счетом 1:0.
После победы пресс-служба южан опубликовала в инстаграме фото из раздевалки.
«Эмоции парней для тех, кто переживал. Спасибо за поддержку, друзья! 500 человек на гостевой трибуне «Открытие-Арены» и тысячи у экранов телевизоров. Эта победа для вас, «быки»!» – говорится в описании к снимку.
«Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Краснодар».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм «Краснодара»