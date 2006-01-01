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    Соболев – о победе над ЦСКА: «Эта игра навсегда останется в моем сердце»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от победы над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России (3:2).

    «Всех с победой, это наша общая победа. Эта игра навсегда останется в моем сердце. Всем спасибо за теплые слова», – написал Соболев в своем инстаграме.

    • Зимой Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды с правом выкупа.
    • В полуфинале Кубка России московский клуб сыграет с «Зенитом».
    • Встреча запланирована на 23 апреля.

    Источник: Инстаграм Александра Соболева

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +10104

      vladimir-7 1 час назад

      Рановато Соболь разговорился о победах, ещё толком ничего не сделал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      22 raza chemp > vladimir-7 54 минуты назад

      Ты болен? Он говорит не о победах, а о победе. Не о том что он много сделал, а о том что достаточно для конкретной победы. Поражают такие клиенты, лишь бы высрать что то

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2026

      Литейный4 2 часа назад

      Парень ещё не знает куда вляпался и что его карьера резко упала. Гыгыгы

      1
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