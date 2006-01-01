Соболев – о победе над ЦСКА: «Эта игра навсегда останется в моем сердце»

Рановато Соболь разговорился о победах, ещё толком ничего не сделал.
Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от победы над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России (3:2).
«Всех с победой, это наша общая победа. Эта игра навсегда останется в моем сердце. Всем спасибо за теплые слова», – написал Соболев в своем инстаграме.
- Зимой Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды с правом выкупа.
- В полуфинале Кубка России московский клуб сыграет с «Зенитом».
- Встреча запланирована на 23 апреля.