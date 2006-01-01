Соболев – о победе над ЦСКА: «Эта игра навсегда останется в моем сердце»

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от победы над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России (3:2).

«Всех с победой, это наша общая победа. Эта игра навсегда останется в моем сердце. Всем спасибо за теплые слова», – написал Соболев в своем инстаграме.