Бакаев открыл счет в матче с ЦСКА, забив во второй игре подряд

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. На четвертой минуте счет открыл полузащитник хозяев Зелимхан Бакаев.

Хавбек отличился во второй встрече подряд: на выходных он забил гол в матче РПЛ «Динамо» (2:0).