Бакаев открыл счет в матче с ЦСКА, забив во второй игре подряд

Дааа, Ахметов - бревно в обороне. Дивеев конечно тоже мог чуть раньше встречать начать, но это фигня по сравнению с кошмаром от нашего "опорника".
В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. На четвертой минуте счет открыл полузащитник хозяев Зелимхан Бакаев.
Хавбек отличился во второй встрече подряд: на выходных он забил гол в матче РПЛ «Динамо» (2:0).
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.
- Последняя встреча между «Спартаком» и ЦСКА завершилась победой спартаковцев.
- «Спартак» свой последний матч, в отличие от ЦСКА, выиграл.