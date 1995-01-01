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    Бакаев открыл счет в матче с ЦСКА, забив во второй игре подряд

    В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. На четвертой минуте счет открыл полузащитник хозяев Зелимхан Бакаев.

    Хавбек отличился во второй встрече подряд: на выходных он забил гол в матче РПЛ «Динамо» (2:0).

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.
    • Последняя встреча между «Спартаком» и ЦСКА завершилась победой спартаковцев.
    • «Спартак» свой последний матч, в отличие от ЦСКА, выиграл.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4288

      Viper for CSKA 46 минут назад

      Дааа, Ахметов - бревно в обороне. Дивеев конечно тоже мог чуть раньше встречать начать, но это фигня по сравнению с кошмаром от нашего "опорника".

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