«Знаем, какая песня принесет вам золото». «Зенит» пожелал группе Little Big удачи на Евровидении

«Зенит» обратился к петербургской группе Little Big, которая будет представлять Россию на Евровидении.

«Желаем удачи Little Big на Евровидении-2020 – возвращайтесь в Петербург с победой! Мы точно знаем, какая песня, заряженная на чемпионство, принесет вам золото!» – написал твиттер «Зенита». Клуб опубликовал видео одной из песен зенитовских болельщиков.

2 марта стало известно, что Little Big выступят на конкурсе «Евровидение», который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Премьера песни, с которой группа отправится на фестиваль, состоится в ближайшие дни.