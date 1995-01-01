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    «Знаем, какая песня принесет вам золото». «Зенит» пожелал группе Little Big удачи на Евровидении

    «Зенит» обратился к петербургской группе Little Big, которая будет представлять Россию на Евровидении.

    «Желаем удачи Little Big на Евровидении-2020 – возвращайтесь в Петербург с победой! Мы точно знаем, какая песня, заряженная на чемпионство, принесет вам золото!» – написал твиттер «Зенита». Клуб опубликовал видео одной из песен зенитовских болельщиков.

    • 2 марта стало известно, что Little Big выступят на конкурсе «Евровидение», который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
    • Премьера песни, с которой группа отправится на фестиваль, состоится в ближайшие дни.

    Источник: твиттер «Зенита»

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