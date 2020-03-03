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  • «Знаем, какая песня принесет вам золото». «Зенит» пожелал группе Little Big удачи на Евровидении

«Знаем, какая песня принесет вам золото». «Зенит» пожелал группе Little Big удачи на Евровидении

3 марта 2020, 18:33
14

«Зенит» обратился к петербургской группе Little Big, которая будет представлять Россию на Евровидении.

«Желаем удачи Little Big на Евровидении-2020 – возвращайтесь в Петербург с победой! Мы точно знаем, какая песня, заряженная на чемпионство, принесет вам золото!» – написал твиттер «Зенита». Клуб опубликовал видео одной из песен зенитовских болельщиков.

  • 2 марта стало известно, что Little Big выступят на конкурсе «Евровидение», который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
  • Премьера песни, с которой группа отправится на фестиваль, состоится в ближайшие дни.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
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Александ1982
1583251675
газпром в помощь!!!
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oyabun
1583252588
Яблоко от яблони недалеко падает. Вот совсем не удивлен что подобную шелупонь наставляет Зенит.
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JTherry
1583256296
смешно читать, что группу Little Big, заявленную на конкурс Евровидения, яростно поддерживаемый ЛГБТ, напутствует зенит)))))) оно же и понятно, цвет формы выдает приоритеты)))
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kuzen19
1583316060
как не крути, но евровидение в этом году смотреть будут почти все )
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