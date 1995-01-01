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    Полиция провела обыски у 18 фанатов после драк в день матча «Динамо» – «Спартак»

    Во вторник, 3 марта, сотрудники полиции проводят обыски у фанатов, участвовавших в массовых драках в центре Москвы перед матчем «Динамо»«Спартак» (0:2), сообщает телеграм-канал Baza.

    Проводится около 18 обысков у фанатов «Динамо», «Спартака» и ЦСКА. По первым адресам сотрудники пришли в 6 часов утра. Все обыски проводятся в рамках дела о хулиганстве.

    • Одна из драк произошла на Ленинградском проспекте – фанаты разгромили с помощью огнетушителя троллейбус.
    • Другая стычка случилась на станции метро «Маяковская». После нее были задержаны Дмитрий Брюнин, Евгений Филин и Олег Филлипов.

    Источник: телеграм-канал Baza

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1820

      Борат 53 минуты назад

      у спартачей как всегда найдут записи с концертов бори моисеева, постеры дезува и дилдаки !
      зря отменили статью за мужеложство !
      гы-гы

      0
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      Рейтинг: +1679

      Литейный4 > Борат 32 минуты назад

      Стыдно за меньшИнства. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +815

      Klaido > Борат 28 минут назад

      ты, 3.14дарок, своих кумиров нам не приписывай))) иди общайся со своими геями и баранами...

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      Рейтинг: +815

      Klaido > Литейный4 27 минут назад

      тебе стыдно за самого себя? )))) 3.14-дварас)))

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      Рейтинг: +13269

      sssrspartak > Литейный4 12 минут назад

      ты гниль заткнешься когда-нибудь ?сколько в тебе грязи!сгинь нечистое трио алармолитейное борато!

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