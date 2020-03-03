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  • Полиция провела обыски у 18 фанатов после драк в день матча «Динамо» – «Спартак»

Полиция провела обыски у 18 фанатов после драк в день матча «Динамо» – «Спартак»

3 марта 2020, 12:33

Во вторник, 3 марта, сотрудники полиции проводят обыски у фанатов, участвовавших в массовых драках в центре Москвы перед матчем «Динамо»«Спартак» (0:2), сообщает телеграм-канал Baza.

Проводится около 18 обысков у фанатов «Динамо», «Спартака» и ЦСКА. По первым адресам сотрудники пришли в 6 часов утра. Все обыски проводятся в рамках дела о хулиганстве.

  • Одна из драк произошла на Ленинградском проспекте – фанаты разгромили с помощью огнетушителя троллейбус.
  • Другая стычка случилась на станции метро «Маяковская». После нее были задержаны Дмитрий Брюнин, Евгений Филин и Олег Филлипов.

Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак ЦСКА
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