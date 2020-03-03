Полиция провела обыски у 18 фанатов после драк в день матча «Динамо» – «Спартак»

Во вторник, 3 марта, сотрудники полиции проводят обыски у фанатов, участвовавших в массовых драках в центре Москвы перед матчем «Динамо» – «Спартак» (0:2), сообщает телеграм-канал Baza.

Проводится около 18 обысков у фанатов «Динамо», «Спартака» и ЦСКА. По первым адресам сотрудники пришли в 6 часов утра. Все обыски проводятся в рамках дела о хулиганстве.