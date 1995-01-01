Полиция провела обыски у 18 фанатов после драк в день матча «Динамо» – «Спартак»

у спартачей как всегда найдут записи с концертов бори моисеева, постеры дезува и дилдаки !
зря отменили статью за мужеложство !
гы-гы
Во вторник, 3 марта, сотрудники полиции проводят обыски у фанатов, участвовавших в массовых драках в центре Москвы перед матчем «Динамо» – «Спартак» (0:2), сообщает телеграм-канал Baza.
Проводится около 18 обысков у фанатов «Динамо», «Спартака» и ЦСКА. По первым адресам сотрудники пришли в 6 часов утра. Все обыски проводятся в рамках дела о хулиганстве.
- Одна из драк произошла на Ленинградском проспекте – фанаты разгромили с помощью огнетушителя троллейбус.
- Другая стычка случилась на станции метро «Маяковская». После нее были задержаны Дмитрий Брюнин, Евгений Филин и Олег Филлипов.