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    «Ещенко на опыте». «Спартак» показал гол пяткой 36-летнего игрока на тренировке

    «Спартак» опубликовал в твиттере видео с тренировки. На нем защитник московской команды Андрей Ещенко забил гол пяткой.

    «Андрей Ещенко на опыте», – сообщает пресс-служба красно-белых.

    • В этом сезоне 36-летний россиянин провел восемь матчей в РПЛ.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7

      kulikov.sma 24 минуты назад

      Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! ---- http://bit.do/mypres

      0
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      Рейтинг: +1808

      Борат 58 минут назад

      Надеюсь в среду он положит такой голешник в свои ворота !
      Вот будет умора!
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: +374

      NEONFOL > Борат 34 минуты назад

      умора, сначала хоть что-то положите в ворота, без дзюбика и не как, малком за 50 лямов сколько там раз смог мяча коснуться, вот это реально умора, позор бомжам, гы гы гы

      1
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      Рейтинг: +758

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Помню как манекен на опыте, остановил заболотного )))) Вот это опыт, а это, так случайность )))

      Все равно красиво)))

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