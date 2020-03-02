«Ещенко на опыте». «Спартак» показал гол пяткой 36-летнего игрока на тренировке

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«Спартак» опубликовал в твиттере видео с тренировки. На нем защитник московской команды Андрей Ещенко забил гол пяткой.
«Андрей Ещенко на опыте», – сообщает пресс-служба красно-белых.
- В этом сезоне 36-летний россиянин провел восемь матчей в РПЛ.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.
Андрей Ещенко на опыте⠀#Ещенко #СуперДед pic.twitter.com/q6SA12qL6c— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 2, 2020