Директор «Барселоны»: «Реал» не заслуживал победы в Эль Класико»

Директор по институциональным и спортивным связям «Барселоны» Гильермо Амор считает, что «Реал» не заслуживал победы в Эль Класико. В игре 26-го тура Примеры мадридцы обыграли на своем поле каталонцев со счетом 2:0.

«Они прессинговали и давили на нас. Их тактика заключалась в том, чтобы замедлить игру. Они создали моменты за счет прессинга. Это дорого нам обошлось, но я не думаю, что они заслужили победы.

Если брать первую половину, то, думаю, мы играли очень хорошо. Мы контролировали игру и имели шансы, но не смогли их реализовать. Если прощать такую команду, как «Реал Мадрид», то она создаст свои моменты. Как только они забили, то поняли, что смогут выиграть, и воодушевились.

Месси был великолепен в первом тайме. Он создавал моменты. Но когда проигрываешь, все воспринимается негативно. Мы не были плохи. У нас выдался отличный первый тайм, но потом все перевернулось, и мы потеряли контроль», – сказал Амор.