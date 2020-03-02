Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Директор «Барселоны»: «Реал» не заслуживал победы в Эль Класико»

    Директор по институциональным и спортивным связям «Барселоны» Гильермо Амор считает, что «Реал» не заслуживал победы в Эль Класико. В игре 26-го тура Примеры мадридцы обыграли на своем поле каталонцев со счетом 2:0.

    «Они прессинговали и давили на нас. Их тактика заключалась в том, чтобы замедлить игру. Они создали моменты за счет прессинга. Это дорого нам обошлось, но я не думаю, что они заслужили победы.

    Если брать первую половину, то, думаю, мы играли очень хорошо. Мы контролировали игру и имели шансы, но не смогли их реализовать. Если прощать такую команду, как «Реал Мадрид», то она создаст свои моменты. Как только они забили, то поняли, что смогут выиграть, и воодушевились.

    Месси был великолепен в первом тайме. Он создавал моменты. Но когда проигрываешь, все воспринимается негативно. Мы не были плохи. У нас выдался отличный первый тайм, но потом все перевернулось, и мы потеряли контроль», – сказал Амор.

    • После победы над «Барселоной» мадридский клуб возглавил турнирную таблицу.
    • «Реал» обыграл «Барсу» в домашнем матче впервые с октября 2014 года.
    • Матч между командами в первом круге Примеры завершился нулевой ничьей.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:26
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1720

      Бухбух 4 минуты назад

      Без Роналду эль-класико стало скучным.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +749

      LOKOfanatik19 12 минут назад

      Забили и поняли что смогут выиграть, ЧТА???? Это игра и была до одного гола, скучновато было. Вроде Директор, а говорит чушь, хотя надо своих защищать. Не болел ни за кого, но удовольствия особого не получил от классико.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4802

      серега кашин 1 час назад

      кто сильнее тот и победил

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1268

      Fin035 > серега кашин 6 минут назад

      Кто забивает, тот и победил!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      dim29 1 час назад

      унылое классико,раньше помню искры летели от накала,а это так,не рыба ни мясо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      DeStar 1 час назад

      Ну уж нет, замедливала игру весь матч барселона, причем даже когда пропустили не поменялось ничего вообще, только забег месси помнится. В первом тайме барса была опаснее, спору нет. Ну и месси не был великолепен в первом тайме, ну не так должно выглядеть великолепие.. пару раз к штрафной подойти это не великолепие... Не удался матч у всех барсы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +947

      FENIX-SL 1 час назад

      так выглядит отличный тайм от барселоны разве?

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77177
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74919
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru