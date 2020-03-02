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  • Директор «Барселоны»: «Реал» не заслуживал победы в Эль Класико»

Директор «Барселоны»: «Реал» не заслуживал победы в Эль Класико»

2 марта 2020, 17:26
11

Директор по институциональным и спортивным связям «Барселоны» Гильермо Амор считает, что «Реал» не заслуживал победы в Эль Класико. В игре 26-го тура Примеры мадридцы обыграли на своем поле каталонцев со счетом 2:0.

«Они прессинговали и давили на нас. Их тактика заключалась в том, чтобы замедлить игру. Они создали моменты за счет прессинга. Это дорого нам обошлось, но я не думаю, что они заслужили победы.

Если брать первую половину, то, думаю, мы играли очень хорошо. Мы контролировали игру и имели шансы, но не смогли их реализовать. Если прощать такую команду, как «Реал Мадрид», то она создаст свои моменты. Как только они забили, то поняли, что смогут выиграть, и воодушевились.

Месси был великолепен в первом тайме. Он создавал моменты. Но когда проигрываешь, все воспринимается негативно. Мы не были плохи. У нас выдался отличный первый тайм, но потом все перевернулось, и мы потеряли контроль», – сказал Амор.

  • После победы над «Барселоной» мадридский клуб возглавил турнирную таблицу.
  • «Реал» обыграл «Барсу» в домашнем матче впервые с октября 2014 года.
  • Матч между командами в первом круге Примеры завершился нулевой ничьей.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (11)
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DeStar
1583160104
Ну уж нет, замедливала игру весь матч барселона, причем даже когда пропустили не поменялось ничего вообще, только забег месси помнится. В первом тайме барса была опаснее, спору нет. Ну и месси не был великолепен в первом тайме, ну не так должно выглядеть великолепие.. пару раз к штрафной подойти это не великолепие... Не удался матч у всех барсы
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dim29
1583160323
унылое классико,раньше помню искры летели от накала,а это так,не рыба ни мясо.
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серега кашин
1583161726
кто сильнее тот и победил
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LOKOfanatik19
1583165963
Забили и поняли что смогут выиграть, ЧТА???? Это игра и была до одного гола, скучновато было. Вроде Директор, а говорит чушь, хотя надо своих защищать. Не болел ни за кого, но удовольствия особого не получил от классико.
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Бухбух
1583166440
Без Роналду эль-класико стало скучным.
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Dizayner
1583169230
заслуживал, не заслуживал, счет 2:0, еще вопросы?)))
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Proker
1583173947
Он сам то понял что говорил?если Реал не заслужил победы в Эль Классико,то что делал команда Барселона? Реал атаковал,забивал, ещё чистый голы от надёжных игроков и без офсайда,клоун ты найди споры который стоить задуматься))
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Plyash
1583174322
На мой вкус,самая тусклая игра Эль Классико за многие годы.Справедливей была бы ничья.
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