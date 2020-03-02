«Реал» догнал «Барселону» по числу побед в Эль Класико

В матче 26-го тура Примеры «Реал» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0.

Таким образом, мадридцы догнали каталонцев по числу побед в класико во всех турнирах – теперь в активе обеих команд по 96 выигранных поединков.

Что касается противостояния клубов в Примере, то «Реал» теперь опережает «Барсу» на одну победу в очных матчах – 73 против 72.

По голам в класико соперники сравнялись – по 288 у каждого. А вот по количеству забитых мячей в чемпионате «Реал» минимально вышел вперед – 6152:6151.

Впервые с октября 2014 года «Реал» победил «Барселону» в домашнем матче Примеры

Впервые за 45 лет «Барселона» не забила «Реалу» в обоих матчах чемпионата Испании за сезон