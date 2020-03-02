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    Винисиус стал самым молодым автором гола в Эль Класико в Примере в XXI веке. Он побил рекорд Месси

    В матче 26-го тура Примеры «Реал» на своем поле выиграл у «Барселоны» со счетом 2:0.

    Первый мяч в этой игре на 71-й минуте забил Винисиус Жуниор.

    Таким образом, бразилец стал самым молодым автором гола в класико в чемпионате Испании в XXI веке.

    Винисиус отличился в возрасте 19 лет и 233 дней. Он побил рекорд капитана «Барсы» Лионеля Месси, который в марте 2007 года поразил ворота «Реала», когда ему было 19 лет и 259 дней.

    Источник: Opta

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    02.03.2020 09:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +659

      dim29 2 марта 2020, 17:40

      уже из пальца рекорды непонятные высасывают,вы ещё секунды дебилы посчитайте.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 2 марта 2020, 14:01

      Думал ему 20+ ... молодец , но очень часто теряет мяч и опасных моментов не создаёт .... Мбаппе на много интереснее

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