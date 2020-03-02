Винисиус стал самым молодым автором гола в Эль Класико в Примере в XXI веке. Он побил рекорд Месси

В матче 26-го тура Примеры «Реал» на своем поле выиграл у «Барселоны» со счетом 2:0.

Первый мяч в этой игре на 71-й минуте забил Винисиус Жуниор.

Таким образом, бразилец стал самым молодым автором гола в класико в чемпионате Испании в XXI веке.

Винисиус отличился в возрасте 19 лет и 233 дней. Он побил рекорд капитана «Барсы» Лионеля Месси, который в марте 2007 года поразил ворота «Реала», когда ему было 19 лет и 259 дней.