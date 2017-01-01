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    Марсело, Кроос, Винисиус – в старте «Реала» на Эль Класико; Альба, Артур и де Йонг – в основе «Барселоны»

    Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде, Иско, Винисиус, Бензема.

    «Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Артур, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн.

    • Встреча пройдет сегодня на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:00 мск.
    • «Барселона» лидирует в Примере (55 очков). «Реал» занимает второе место (53 очка).

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9866

      KLIM777 1 час назад

      Почему супер-нап не в стартовом составе Барсы?

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