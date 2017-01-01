Марсело, Кроос, Винисиус – в старте «Реала» на Эль Класико; Альба, Артур и де Йонг – в основе «Барселоны»

Почему супер-нап не в стартовом составе Барсы?
Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде, Иско, Винисиус, Бензема.
«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Артур, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн.
- Встреча пройдет сегодня на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:00 мск.
- «Барселона» лидирует в Примере (55 очков). «Реал» занимает второе место (53 очка).