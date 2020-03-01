«Барселона» в преддверии класико опубликовала свои голы на «Сантьяго Бернабеу»

Перед матчем 26-го тура Примеры против мадридского «Реала» «Барселона» опубликовала тройку голов на поле мадридцев. В частности, в ней оказался действующий форвард каталонцев Лионель Месси. Видео доступно ниже.
Аргентинец не забивает в класико с мая 2018 года, когда команды сыграли вничью – 0:0.
- В первом круге команды не забили друг другу голов.
- «Барселона» лидирует в чемпионате, «Реал» идет вторым.
- В России встречу в прямом эфире покажет Первый канал.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм «Барселоны»