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  • «Барселона» в преддверии класико опубликовала свои голы на «Сантьяго Бернабеу»

«Барселона» в преддверии класико опубликовала свои голы на «Сантьяго Бернабеу»

1 марта 2020, 14:18
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Перед матчем 26-го тура Примеры против мадридского «Реала» «Барселона» опубликовала тройку голов на поле мадридцев. В частности, в ней оказался действующий форвард каталонцев Лионель Месси. Видео доступно ниже.

Аргентинец не забивает в класико с мая 2018 года, когда команды сыграли вничью – 0:0.

  • В первом круге команды не забили друг другу голов.
  • «Барселона» лидирует в чемпионате, «Реал» идет вторым.
  • В России встречу в прямом эфире покажет Первый канал.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Барселоны»
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (1)
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Proker
1583067114
Это как у птицы,самец покажут танцы перед самкой
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