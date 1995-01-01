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    «Реал» – «Барселона»: Месси не забивает в класико в течение двух лет

    В 23:00 по Москве начнется матч 26-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной». Форвард гостей Лионель Месси не может забить мадридцам в течение 336 минут.

    Последний раз Месси забивал в класико в мае 2018 года – до последнего чемпионата мира. Тогда команды сыграли 2:2.

    • В первом круге команды не забили друг другу голов.
    • «Барселона» лидирует в чемпионате, «Реал» идет вторым.
    • В России встречу в прямом эфире покажет Первый канал.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4745

      84aivengo 30 минут назад

      надо же ,целый первый канал покажет.... очередной камень в огород "биатлон-канделаки тв"

      0
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      Рейтинг: +1741

      giluxa1963 49 минут назад

      а для чего у нас матч тв биатлон по 10 раз показывать

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