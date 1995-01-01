«Реал» – «Барселона»: Месси не забивает в класико в течение двух лет

надо же ,целый первый канал покажет.... очередной камень в огород "биатлон-канделаки тв"
В 23:00 по Москве начнется матч 26-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной». Форвард гостей Лионель Месси не может забить мадридцам в течение 336 минут.
Последний раз Месси забивал в класико в мае 2018 года – до последнего чемпионата мира. Тогда команды сыграли 2:2.
- В первом круге команды не забили друг другу голов.
- «Барселона» лидирует в чемпионате, «Реал» идет вторым.
- В России встречу в прямом эфире покажет Первый канал.