«Реал» – «Барселона»: Месси не забивает в класико в течение двух лет

В 23:00 по Москве начнется матч 26-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной». Форвард гостей Лионель Месси не может забить мадридцам в течение 336 минут.

Последний раз Месси забивал в класико в мае 2018 года – до последнего чемпионата мира. Тогда команды сыграли 2:2.