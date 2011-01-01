Девушка из Ирана стала первой футболисткой, умершей от коронавируса

коронавирус-чума 21го века!еще пострашнее наверное,чем спид!пошло распространение по всему миру!скорее бы нашли вакцину от этой болезни!всем здоровья!
Иранская футболистка Ильхам Шейхи умерла от коронавируса, сообщает китайский телеканал CGTN.
23-летняя девушка десять дней боролась с коронавирусом. Шейхи стала первым в мире профессиональным футболистом, умершим от Covid-19.
- В четверг число жертв коронавируса в Иране увеличилось до 22 человек. Число подтвержденных случаев заболевания в этой стране составило 141.
- По данным ВОЗ на 27 февраля, всего заражено 82 249 человек, умерли 2747 заболевших.
23-летняя иранская футболистка Ильхам Шейхи (Elham Sheykhi) умерла после 10-дневной борьбы с коронавирусом. Она стала первым в мире футболистом, умершим от коронавируса. #коронавирус pic.twitter.com/Wd2THkFheY— CGTN на русском (@cgtnrussian) 28 февраля 2020 г.