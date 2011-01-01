Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Девушка из Ирана стала первой футболисткой, умершей от коронавируса

    Иранская футболистка Ильхам Шейхи умерла от коронавируса, сообщает китайский телеканал CGTN.

    23-летняя девушка десять дней боролась с коронавирусом. Шейхи стала первым в мире профессиональным футболистом, умершим от Covid-19.

    • В четверг число жертв коронавируса в Иране увеличилось до 22 человек. Число подтвержденных случаев заболевания в этой стране составило 141.
    • По данным ВОЗ на 27 февраля, всего заражено 82 249 человек, умерли 2747 заболевших.

    Источник: CGTN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12967

      sssrspartak 46 минут назад

      коронавирус-чума 21го века!еще пострашнее наверное,чем спид!пошло распространение по всему миру!скорее бы нашли вакцину от этой болезни!всем здоровья!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74848
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru