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  • Девушка из Ирана стала первой футболисткой, умершей от коронавируса

Девушка из Ирана стала первой футболисткой, умершей от коронавируса

28 февраля 2020, 13:35
2

Иранская футболистка Ильхам Шейхи умерла от коронавируса, сообщает китайский телеканал CGTN.

23-летняя девушка десять дней боролась с коронавирусом. Шейхи стала первым в мире профессиональным футболистом, умершим от Covid-19.

  • В четверг число жертв коронавируса в Иране увеличилось до 22 человек. Число подтвержденных случаев заболевания в этой стране составило 141.
  • По данным ВОЗ на 27 февраля, всего заражено 82 249 человек, умерли 2747 заболевших.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: CGTN
Весь мир
Комментарии (2)
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zabvo9406
1582902975
Симпатичная девчонка....земля ей пухом...
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