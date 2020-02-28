Девушка из Ирана стала первой футболисткой, умершей от коронавируса

Иранская футболистка Ильхам Шейхи умерла от коронавируса, сообщает китайский телеканал CGTN.
23-летняя девушка десять дней боролась с коронавирусом. Шейхи стала первым в мире профессиональным футболистом, умершим от Covid-19.
- В четверг число жертв коронавируса в Иране увеличилось до 22 человек. Число подтвержденных случаев заболевания в этой стране составило 141.
- По данным ВОЗ на 27 февраля, всего заражено 82 249 человек, умерли 2747 заболевших.
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Источник: CGTN