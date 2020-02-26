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  • Лэмпард – после 0:3 от «Баварии»: «В Мюнхене мы должны сыграть с гордостью за «Челси»

Лэмпард – после 0:3 от «Баварии»: «В Мюнхене мы должны сыграть с гордостью за «Челси»

26 февраля 2020, 06:15
3

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард объяснил причины поражения английского клуба в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

«В первом тайме мы упорно сопротивлялись и, несмотря на небезупречную игру в обороне, оставались в игре и создавали моменты. Чтобы рассчитывать на положительный исход в таких матчах, нужно больше.

В начальной стадии атаки, которая привела к первому голу, нашему сопернику немного повезло, но это не отменяет их умения реализовывать моменты. Они наглядно продемонстрировали, что командам такого уровня нельзя давать ни единого шанса, поскольку любая твоя ошибка может стать решающей.

Несмотря на результат, необходимо видеть положительные моменты в этом поражении. Большинство наших игроков играли в Лиге Европы, где уровень футбола кардинально отличается, никогда не выступали на стадии плей-офф Лиги чемпионов, либо участвовали в этом турнире несколько лет назад и не в составе «Челси», который доходил до решающих стадий турнира.

В Мюнхене мы должны сыграть с гордостью за клуб и продемонстрировать то, на что способны, не обращая внимания на общий счет противостояния. Мы прекрасно понимаем, в каком положении оказались, и можем лишь продемонстрировать характер, дав бой сопернику», – заявил главный тренер «Челси».

  • Это поражение стало самым крупным для «Челси» в еврокубках на «Стэмфорд Бридж».
  • Ответный матч состоится 18 марта в Мюнхене.

Источник: Официальный сайт «Челси»
Лига чемпионов Челси Бавария Лэмпард Фрэнк
Комментарии (3)
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talgatnurzhanov2006
1582690482
И такой опыт нужен, все впереди.
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серега кашин
1582696907
и не пропустить больше трешки
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Fin035
1582701790
Как бы грустно не звучало, но Челси мягко говоря смотрелся мертвым, особенно, когда Бавария подняла темп. Непонятно почему Лэмпард только во втором тайме выпустил Виллиана и Пэдро, которые более менее начали создавать моменты. Итог очевиден, Бавария идет дальше!
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