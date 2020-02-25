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  • Макаров: «В «Зените» созданы условия для быстрого рывка молодых игроков, но многие в 15-17 лет не способны преодолеть переход во взрослый футбол»

Макаров: «В «Зените» созданы условия для быстрого рывка молодых игроков, но многие в 15-17 лет не способны преодолеть переход во взрослый футбол»

25 февраля 2020, 21:52
8

Бывший сотрудник спортивного департамента «Зенита» Александр Макаров, помощник Вячеслава Малафеева на посту заместителя спортивного директора клуба, рассказал о системе подготовки молодых футболистов. По его словам, в клубе есть все условия.

– Тема молодых, их адаптации во взрослом футболе в последнее время обострилась. Видимо, свои кадры – то, на что больше всего рассчитывают наши клубы в последнее время. Но и Владислав Радимов, и Сергей Семак говорят: чтобы играть в «Зените», надо фактически соответствовать уровню игроков разных сборных, конкурировать очень высоко. Это реально?

– Тема адаптации молодых игроков острая, да. Многие в 15-17 лет не способны преодолеть переход во взрослый футбол. А системе нужны квалифицированные игроки, с набором определенных качеств. Умный, но медленный – не проходит. Быстрый, но с ограниченным игровым мышлением тоже не пройдет. Конкуренция очень серьезная. Держать и помогать, из-за того, что ты местный, никто не будет. И это правильно.

Я вижу, что условия в «Зените»– 2, молодежном «Зените» такие, что игрокам можно совершить быстрый рывок наверх. Если они талантливые. Им все объясняют, все дают. Лимит, положение о доморощенных – только на руку молодым. Не раскрыл тут свои возможности – пожалуйста, уходи в аренду, проявляй себя, за тобой будут следить. Но при этом никто не будет заигрывать тебя просто так за основу и ждать, пока ты начнешь соответствовать. Ставки слишком высоки.

  • Макаров и Малафеев покинули «Зенит» в 2020 году.
  • Макаров выступал за «Зенит» с 2000 по 2002 год.
  • Игровую карьеру вратарь Макаров завершил в 2014 году в Санкт-Петербурге.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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serhio80
1582660030
Ну расскажи нам как имбулу тренировали)
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Павелий
1582669396
Это где хороший уровень? Не смешите народ. Академия Зенита выстрелила один раз в жизни: Малафеев, Кержаков, Аршавин.
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Джой
1582717922
Держутся те и помогают тем,чьи мама и папа больше заплатили....Все. Денег нет,то как ниже пишут Оренбург и Сочи. А вообще сейчас поколение вместо доп тренировок в ютубе сидит.
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