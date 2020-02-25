Макаров: «В «Зените» созданы условия для быстрого рывка молодых игроков, но многие в 15-17 лет не способны преодолеть переход во взрослый футбол»

Бывший сотрудник спортивного департамента «Зенита» Александр Макаров, помощник Вячеслава Малафеева на посту заместителя спортивного директора клуба, рассказал о системе подготовки молодых футболистов. По его словам, в клубе есть все условия.

– Тема молодых, их адаптации во взрослом футболе в последнее время обострилась. Видимо, свои кадры – то, на что больше всего рассчитывают наши клубы в последнее время. Но и Владислав Радимов, и Сергей Семак говорят: чтобы играть в «Зените», надо фактически соответствовать уровню игроков разных сборных, конкурировать очень высоко. Это реально?

– Тема адаптации молодых игроков острая, да. Многие в 15-17 лет не способны преодолеть переход во взрослый футбол. А системе нужны квалифицированные игроки, с набором определенных качеств. Умный, но медленный – не проходит. Быстрый, но с ограниченным игровым мышлением тоже не пройдет. Конкуренция очень серьезная. Держать и помогать, из-за того, что ты местный, никто не будет. И это правильно.

Я вижу, что условия в «Зените»– 2, молодежном «Зените» такие, что игрокам можно совершить быстрый рывок наверх. Если они талантливые. Им все объясняют, все дают. Лимит, положение о доморощенных – только на руку молодым. Не раскрыл тут свои возможности – пожалуйста, уходи в аренду, проявляй себя, за тобой будут следить. Но при этом никто не будет заигрывать тебя просто так за основу и ждать, пока ты начнешь соответствовать. Ставки слишком высоки.