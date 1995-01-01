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    Макаров: «В «Зените» созданы условия для быстрого рывка молодых игроков, но многие в 15-17 лет не способны преодолеть переход во взрослый футбол»

    Бывший сотрудник спортивного департамента «Зенита» Александр Макаров, помощник Вячеслава Малафеева на посту заместителя спортивного директора клуба, рассказал о системе подготовки молодых футболистов. По его словам, в клубе есть все условия.

    – Тема молодых, их адаптации во взрослом футболе в последнее время обострилась. Видимо, свои кадры – то, на что больше всего рассчитывают наши клубы в последнее время. Но и Владислав Радимов, и Сергей Семак говорят: чтобы играть в «Зените», надо фактически соответствовать уровню игроков разных сборных, конкурировать очень высоко. Это реально?

    – Тема адаптации молодых игроков острая, да. Многие в 15-17 лет не способны преодолеть переход во взрослый футбол. А системе нужны квалифицированные игроки, с набором определенных качеств. Умный, но медленный – не проходит. Быстрый, но с ограниченным игровым мышлением тоже не пройдет. Конкуренция очень серьезная. Держать и помогать, из-за того, что ты местный, никто не будет. И это правильно.

    Я вижу, что условия в «Зените»– 2, молодежном «Зените» такие, что игрокам можно совершить быстрый рывок наверх. Если они талантливые. Им все объясняют, все дают. Лимит, положение о доморощенных – только на руку молодым. Не раскрыл тут свои возможности – пожалуйста, уходи в аренду, проявляй себя, за тобой будут следить. Но при этом никто не будет заигрывать тебя просто так за основу и ждать, пока ты начнешь соответствовать. Ставки слишком высоки.

    • Макаров и Малафеев покинули «Зенит» в 2020 году.
    • Макаров выступал за «Зенит» с 2000 по 2002 год.
    • Игровую карьеру вратарь Макаров завершил в 2014 году в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1266

      serhio80 27 минут назад

      Ну расскажи нам как имбулу тренировали)

      0
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      Рейтинг: +12847

      sssrspartak 43 минуты назад

      в зените все есть для рывка в сочи и оренбург!

      1
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      Рейтинг: +18167

      пьяныйхоровод > sssrspartak 6 минут назад

      Куда там Соболь рванул ? Першпектива сказошная !

      0
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      Рейтинг: +2522

      Alekxei Z. 57 минут назад

      Какую -то ху..ню несёт.
      Молодому в 17 лет всегда и везде тяжело адаптироваться во взрослом футболе. Единицы сразу выстреливают...

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