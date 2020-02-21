Брайтвайт попал в заявку «Барсы» на матч с «Эйбаром»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт включен в заявку своего нового клуба на домашний матч с «Эйбаром».

Кроме него, в этот список попали 17 футболистов.

Заявка «Барсы»: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Серхио, Артур, Месси, Нето, Ленгле, Гризманн, Брайтвайт, Серхи Роберто, де Йонг, Видаль, Умтити, Хуниор Фирпо, Ансу Фати, Акиеме.

«Барселона» примет «Эйбар» 22 февраля, начало встречи – 18:00 мск.