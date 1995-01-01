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    Брайтвайт попал в заявку «Барсы» на матч с «Эйбаром»

    Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт включен в заявку своего нового клуба на домашний матч с «Эйбаром».

    Кроме него, в этот список попали 17 футболистов.

    Заявка «Барсы»: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Серхио, Артур, Месси, Нето, Ленгле, Гризманн, Брайтвайт, Серхи Роберто, де Йонг, Видаль, Умтити, Хуниор Фирпо, Ансу Фати, Акиеме.

    «Барселона» примет «Эйбар» 22 февраля, начало встречи – 18:00 мск.

    • Датчанин перешел в стан каталонцев из «Леганеса».
    • Датчанин подписал контракт с «Барселоной» на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.
    • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
    • «Барселона» в Примере идет второй.

    Источник: твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1811

      Danish Dynamite 8 минут назад

      Удачи, Мартин! Пятый датчанин Барсы. Не Симонсен и не М.Лаудруп, но все же...
      Я не верю что такой клуб может подписать пустышку

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