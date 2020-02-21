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Брайтвайт попал в заявку «Барсы» на матч с «Эйбаром»

21 февраля 2020, 15:12
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт включен в заявку своего нового клуба на домашний матч с «Эйбаром».

Кроме него, в этот список попали 17 футболистов.

Заявка «Барсы»: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Серхио, Артур, Месси, Нето, Ленгле, Гризманн, Брайтвайт, Серхи Роберто, де Йонг, Видаль, Умтити, Хуниор Фирпо, Ансу Фати, Акиеме.

«Барселона» примет «Эйбар» 22 февраля, начало встречи – 18:00 мск.

  • Датчанин перешел в стан каталонцев из «Леганеса».
  • Датчанин подписал контракт с «Барселоной» на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.
  • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
  • «Барселона» в Примере идет второй.

Источник: твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Эйбар Брейтуэйт Мартин
Комментарии (1)
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Danish Dynamite
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Удачи, Мартин! Пятый датчанин Барсы. Не Симонсен и не М.Лаудруп, но все же... Я не верю что такой клуб может подписать пустышку
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