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    Погорелов: «На «Газпром Арене» присутствуют снайперы, если на матче первые лица государства»

    Экс-комментатор «Матч ТВ» и ведущий радио «Зенит» Федор Погорелов рассказал об экскурсиях на домашних матчах «Зенита».

    – Часть стадиона, которая поразила тебя больше всего?

    – Красивые металлические поперечины, внутри которых стоят снайперы, если на матче присутствуют первые лица государства. Все смотрят вниз, поэтому не замечают их во время игры, но я приоткрываю завесу тайны. Конечно, перед прилетом Путина на открытие Кубка конфедераций исследовали весь стадион, опрашивали каждого садового гномика. За полчаса до прилета нашли дверь, которой не было ни на одном из планов. Вот там, думаю, ответственные люди немножечко поседели.

    – Как люди реагируют на эти истории?

    – Смеются, потому что дальше я перехожу к кадру, открывшему трансляции из Казани, потому что раньше, когда играли на стадионе «Центральный»…

    – Это не раньше.

    – Раньше и сейчас, когда играют на стадионе «Центральный», режиссер трансляции умел сделать перевод фокуса с вывески «Цирк», который между стадионом и Кремлем, на поле. В буковках «Цирк» стояли снайперы, когда на «Центральный» приходил Минтимер Шаймиев. Получается тонкая футбольная двойка о снайпера.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2000

      playsh 32 минуты назад

      А если на снайперов антиснайперы найдутся?

      1
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      Рейтинг: +4609

      la verdad 55 минут назад

      Боятся первые лица. Своего народа.

      0
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      Рейтинг: +8351

      parevg 1 час назад

      Хреновые видать снайперы, если все эти лица до сих пор не пострадали...

      4
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      Рейтинг: +7913

      alex1951 > parevg 1 час назад

      )))...с языка снял.......
      Никак у них (снайперов) руки тряслись от такой удачи...
      Дичь сама к ним приползла))))
      Это очень напоминает охоту отдельных губернаторов,когда им зверюшек прямо под прицел подкладывають....)))

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