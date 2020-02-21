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  • Погорелов: «На «Газпром Арене» присутствуют снайперы, если на матче первые лица государства»

Погорелов: «На «Газпром Арене» присутствуют снайперы, если на матче первые лица государства»

21 февраля 2020, 11:46
10

Экс-комментатор «Матч ТВ» и ведущий радио «Зенит» Федор Погорелов рассказал об экскурсиях на домашних матчах «Зенита».

– Часть стадиона, которая поразила тебя больше всего?

– Красивые металлические поперечины, внутри которых стоят снайперы, если на матче присутствуют первые лица государства. Все смотрят вниз, поэтому не замечают их во время игры, но я приоткрываю завесу тайны. Конечно, перед прилетом Путина на открытие Кубка конфедераций исследовали весь стадион, опрашивали каждого садового гномика. За полчаса до прилета нашли дверь, которой не было ни на одном из планов. Вот там, думаю, ответственные люди немножечко поседели.

– Как люди реагируют на эти истории?

– Смеются, потому что дальше я перехожу к кадру, открывшему трансляции из Казани, потому что раньше, когда играли на стадионе «Центральный»…

– Это не раньше.

– Раньше и сейчас, когда играют на стадионе «Центральный», режиссер трансляции умел сделать перевод фокуса с вывески «Цирк», который между стадионом и Кремлем, на поле. В буковках «Цирк» стояли снайперы, когда на «Центральный» приходил Минтимер Шаймиев. Получается тонкая футбольная двойка о снайпера.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (10)
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la verdad
1582276276
Боятся первые лица. Своего народа.
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Plyash
1582277640
А если на снайперов антиснайперы найдутся?
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Давид59
1582283645
Ой. Стрёмно как-то. Это мы все типа на футболе под прицелом
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АКС-74У
1582287746
Это вам еще про гранатометчиков не рассказали!
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subbotaspartak
1582305839
Когда играете со Спартаком Прицел на ком?
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3a zenit
1582306995
и что,на днях кольцевую закрыли из за царя,как же стыдно за Спартак
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3a zenit
1582307139
ваша жизнь хороша пока есть царь,офигеете от прихода после...потом всегда хуже.
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