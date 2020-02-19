Ещенко: «После разрыва крестов по ночам кричал в подушку»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как справлялся с разрывом крестообразных связок.

Россиянин получил травму в декабре 2018 года.

В марте 2019-го футболист вернулся к тренировкам.

— Насколько тяжело в 34 года осознавать, что получили серьезное повреждение, и восстановление займет минимум полгода?

— Тяжело, но это часть футбола. Клуб тогда хорошо отреагировал. Сразу отвезли меня в Италию. Там оставили, чтобы я быстро восстановился. Потом взяли меня на сборы. Со мной индивидуально занимался тренер по физподготовке. Если бы я был молодым, возможно, меня это бы и надломило. А в моем возрасте ты уже все знаешь. Тем более я уже проходил эту травму.

— То, что такой опыт уже был, помогло?

— Понимал, что будет тяжело, но нужно было себя перебороть и восстановиться как можно быстрее. К тому же, эта травма может аукнуться тебе уже после завершения карьеры, если не до конца долечишь связки. Мы же никогда не думаем об этом, а потом будем в 50 лет ходить хромыми. После разрыва крестов, по ночам, когда было больно, кричал в подушку: «Почему именно сейчас, когда надо доказывать, добиваться результата?»