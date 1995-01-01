Помазун, Дзагоев и Шкурин – в старте ЦСКА на товарищеский матч с «Делемоном»

Этот состав просмотрят в играх и решат кого оставить, а с кем нужно распрощаться совсем, а кого перевести до конца сезона в дубль.
Тренерский штаб ЦСКА назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с «Делемоном».
На игру со швейцарской командой с первых минут выйдут Помазун, Елеев, Гогуа, Котин, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили и Шкурин.
Начало встречи – в 14:00 по московскому времени. Место проведения – Кампоамор (Испания).
Кроме того, сегодня в 18:00 мск ЦСКА сыграет с шведским «Сириусом».