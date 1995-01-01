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    Помазун, Дзагоев и Шкурин – в старте ЦСКА на товарищеский матч с «Делемоном»

    Тренерский штаб ЦСКА назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с «Делемоном».

    На игру со швейцарской командой с первых минут выйдут Помазун, Елеев, Гогуа, Котин, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили и Шкурин.

    Начало встречи – в 14:00 по московскому времени. Место проведения – Кампоамор (Испания).

    Кроме того, сегодня в 18:00 мск ЦСКА сыграет с шведским «Сириусом».

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9965

      vladimir-7 25 минут назад

      Этот состав просмотрят в играх и решат кого оставить, а с кем нужно распрощаться совсем, а кого перевести до конца сезона в дубль.

      0
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      Рейтинг: +1933

      shurik45 1 час назад

      Сомнительный трансфер в виде Шкурина для ЦСКА,думаю,не совсем он подходит в плане скорости и техники.

      0
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      Рейтинг: +53

      AleSan4es 2 часа назад

      Мда, а состав конечно боевой) так сильно готовимся на след год походу)

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