Помазун, Дзагоев и Шкурин – в старте ЦСКА на товарищеский матч с «Делемоном»

Тренерский штаб ЦСКА назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с «Делемоном».

На игру со швейцарской командой с первых минут выйдут Помазун, Елеев, Гогуа, Котин, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили и Шкурин.

Начало встречи – в 14:00 по московскому времени. Место проведения – Кампоамор (Испания).

Кроме того, сегодня в 18:00 мск ЦСКА сыграет с шведским «Сириусом».