мю с его результатами и достижениями в последнии годы может столько и не стоить
Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», не исключает продажу клуба.
По информации Daily Mail, владельцы «МЮ» оценили свой футбольный актив в 2,4 миллиарда фунтов.
Кроме того, потенциальному покупателю придется потратить около 200 миллионов на реконструкцию стадиона «Олд Траффорд».
- Глейзеры приобрели клуб в 2005 году за 790 миллионов фунтов.
- В текущем розыгрыше АПЛ «Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице по итогам 25 туров.