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    Daily Mail: владельцы «Манчестер Юнайтед» оценили клуб в 2,4 миллиарда

    Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», не исключает продажу клуба.

    По информации Daily Mail, владельцы «МЮ» оценили свой футбольный актив в 2,4 миллиарда фунтов.

    Кроме того, потенциальному покупателю придется потратить около 200 миллионов на реконструкцию стадиона «Олд Траффорд».

    • Глейзеры приобрели клуб в 2005 году за 790 миллионов фунтов.
    • В текущем розыгрыше АПЛ «Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице по итогам 25 туров.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4635

      серега кашин 50 минут назад

      мю с его результатами и достижениями в последнии годы может столько и не стоить

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