Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», не исключает продажу клуба.

По информации Daily Mail, владельцы «МЮ» оценили свой футбольный актив в 2,4 миллиарда фунтов.

Кроме того, потенциальному покупателю придется потратить около 200 миллионов на реконструкцию стадиона «Олд Траффорд».