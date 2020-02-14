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В Италии планируют разрешить клубам запрашивать VAR

14 февраля 2020, 07:48
6

Федерация футбола Италии планирует экспериментально разрешить клубам запрашивать VAR для просмотра спорных эпизодов.

За эту инициативу выступило большинство клубов Серии А из-за недовольства текущей работой системы просмотра видеоповторов.

Финальное решение будет рассмотрено в конце февраля на заседании IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций).

По текущим правилам VAR может помочь судье только в случае «явной и очевидной ошибки» или «серьезного пропущенного инцидента» в отношении следующих моментов:

Гол/нет гола;

Пенальти/нет пенальти;

Прямая красная карточка (но не вторая желтая карточка);

Ошибочная идентификация (когда судья предупреждает или удаляет не того игрока команды-нарушителя).

  • По неофициальным данным, ФИФА поддерживает инициативу итальянской федерации.
  • IFAB отвечает за регулирование футбольных правил.

Источник: FIGC (Федерация футбола Италии)
Италия. Серия А
Комментарии (6)
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Baggio1986
1581666129
Футбол будет состоять из одних просмотров
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серега кашин
1581666276
и будут каждый момент смотреть, а матчи очень сильно затянутся
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DemSerg
1581670329
Уж лучше так, чем терпеть голы руками, левые удаления по второй желтой, прощение судьей разных грубиянов из топ клубов и прочую мерзость.
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Томик
1581670898
Правильно делают. Всё равно введут VAR по требованию, это лишь вопрос времени и формата. Надо вводить по любому моменту, но ограниченное количество раз. Когда команды бегают вокруг судьи(а некоторые вратари - капитаны команд даже считают возможным судью пнуть) и получают в итоге по несколько жёлтых, а всё это затягивается на несколько минут - лучше? У главного тренера должна быть возможность официально высказать претензию во время матча, а не бросаться бутылками и скакать по бровке с воплями, получая за это различного цвета карточки.
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portero
1581671160
Как в хоккее , если решение не в твою пользу то теряешь право требовать.
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gor77
1581675237
В хоккее есть такое правило - тренер, и только тренер, имеет право запросить видео просмотр у главного судьи матча. Только в одном случае - гол. Есть одно НО! В хоккее хронометраж матча - чистое время. А если в футболе введут то, о чём написано, то как долго будет продолжаться один тайм? Ведь все матчи в Серии А, в данном случае, транслируются по ТВ и другим каналам, а там же есть рекламодатели(спонсоры). Если итальянцы смогут это решить, то возможно это получится. В общем, будем посмотреть.
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