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    В Италии планируют разрешить клубам запрашивать VAR

    Федерация футбола Италии планирует экспериментально разрешить клубам запрашивать VAR для просмотра спорных эпизодов.

    За эту инициативу выступило большинство клубов Серии А из-за недовольства текущей работой системы просмотра видеоповторов.

    Финальное решение будет рассмотрено в конце февраля на заседании IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций).

    По текущим правилам VAR может помочь судье только в случае «явной и очевидной ошибки» или «серьезного пропущенного инцидента» в отношении следующих моментов:

    Гол/нет гола;

    Пенальти/нет пенальти;

    Прямая красная карточка (но не вторая желтая карточка);

    Ошибочная идентификация (когда судья предупреждает или удаляет не того игрока команды-нарушителя).

    • По неофициальным данным, ФИФА поддерживает инициативу итальянской федерации.
    • Эта организация отвечает за регулирование футбольных правил.

    Источник: FIGC (Федерация футбола Италии)

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