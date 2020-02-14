В Италии планируют разрешить клубам запрашивать VAR

Федерация футбола Италии планирует экспериментально разрешить клубам запрашивать VAR для просмотра спорных эпизодов.
За эту инициативу выступило большинство клубов Серии А из-за недовольства текущей работой системы просмотра видеоповторов.
Финальное решение будет рассмотрено в конце февраля на заседании IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций).
По текущим правилам VAR может помочь судье только в случае «явной и очевидной ошибки» или «серьезного пропущенного инцидента» в отношении следующих моментов:
Гол/нет гола;
Пенальти/нет пенальти;
Прямая красная карточка (но не вторая желтая карточка);
Ошибочная идентификация (когда судья предупреждает или удаляет не того игрока команды-нарушителя).
- По неофициальным данным, ФИФА поддерживает инициативу итальянской федерации.
- IFAB отвечает за регулирование футбольных правил.
Источник: FIGC (Федерация футбола Италии)