В Италии планируют разрешить клубам запрашивать VAR

Федерация футбола Италии планирует экспериментально разрешить клубам запрашивать VAR для просмотра спорных эпизодов.

За эту инициативу выступило большинство клубов Серии А из-за недовольства текущей работой системы просмотра видеоповторов.

Финальное решение будет рассмотрено в конце февраля на заседании IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций).

По текущим правилам VAR может помочь судье только в случае «явной и очевидной ошибки» или «серьезного пропущенного инцидента» в отношении следующих моментов:

Гол/нет гола;

Пенальти/нет пенальти;

Прямая красная карточка (но не вторая желтая карточка);

Ошибочная идентификация (когда судья предупреждает или удаляет не того игрока команды-нарушителя).