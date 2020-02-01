Фанаты признали Мюллера лучшим игроком «Баварии» в январе

Болельщики «Баварии» посредством голосования определили лучшего футболиста команды в январе. Им стал Томас Мюллер с 36 процентами голосов.

Второе место занял полузащитник Альфонсо Дэвис (25 процентов). Третьим оказался Леон Горецка (13 процентов).