Фанаты признали Мюллера лучшим игроком «Баварии» в январе

Вот что конкуренция делает! В прошлом сезоне совсем обленился, думал звезда блин, на поле пешком ходить начал. Даже из сборной выкинули
Болельщики «Баварии» посредством голосования определили лучшего футболиста команды в январе. Им стал Томас Мюллер с 36 процентами голосов.
Второе место занял полузащитник Альфонсо Дэвис (25 процентов). Третьим оказался Леон Горецка (13 процентов).
- В январе Мюллер забил два гола и сделал результативный пас.
- Мюллер – воспитанник «Баварии».
- Мюнхенцы в Бундеслиге лидируют.