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    Фанаты признали Мюллера лучшим игроком «Баварии» в январе

    Болельщики «Баварии» посредством голосования определили лучшего футболиста команды в январе. Им стал Томас Мюллер с 36 процентами голосов.

    Второе место занял полузащитник Альфонсо Дэвис (25 процентов). Третьим оказался Леон Горецка (13 процентов).

    • В январе Мюллер забил два гола и сделал результативный пас.
    • Мюллер – воспитанник «Баварии».
    • Мюнхенцы в Бундеслиге лидируют.

    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2011

      Давид59 34 минуты назад

      Вот что конкуренция делает! В прошлом сезоне совсем обленился, думал звезда блин, на поле пешком ходить начал. Даже из сборной выкинули

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2633

      zatonn 36 минут назад

      И надо сказать, вполне заслуженно. Возглавил команду Ханс-Дитер Флик, и мы увидели прежнего Мюллера!

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