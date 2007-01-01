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    Федун: «Деньги в РПЛ волнуют только две команды – меня и «Краснодар». Всем остальным – по барабану»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 участников. Функционер против.

    «Я уже сказал, что это глупость. Поскольку провели исследование, взяли уважаемую фирму. Оно показало, что самый эффективный способ зарабатывать деньги для всех команд и лиги – это плей-офф. Как, скажем, в Нидерландах делается. А самый неэффективный – это увеличение на две команды, которые не будут иметь коммерческих результатов.

    Потому что задача-то какая у тех, кто голосовал? Остаться в Премьер-лиге. Деньги волнуют только две команды – меня и «Краснодар». А всем остальным… Возьмeм слова Валеры Карпина – по барабану», – сказал Федун.

    • Планируется, что 18 команд в лиге будет с сезона-2021/22.
    • Ранее Федун говорил, что при увеличении количества матчей у команд будет возможность «торговать» играми.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +13312

      slavutiq70 5 минут назад

      Да в принципе правильно сказал,,,,и какое нахер расширение,,,,при 16 многие еле выживают финансово,при том тратя бюджетные деньги регионов,,,,,,пока футбол не станет полностью окупаемым не каком расширение и речи не должно идти,,

      0
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      Рейтинг: +3454

      Дядя Серёжа 5 минут назад

      Поднялась бы для прикола в ПФЛ пара команд из наших краёв, Из Сибири...
      Снегири не гири?....

      0
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      Рейтинг: +2024

      Борат 1 час назад

      федун, выпускай туалетную бумагу с ромбиком - не прогадаешь !
      она тебе денег принесёт больше, чем воровство народной нефти,
      ну и хряков своих продай, только позорят россию эти рылы !
      гыгы

      -3
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      Рейтинг: -97

      Аденн > Борат 38 минут назад

      Туалетная бумага с надписью бЗенит круче. Ха-ха Примерно так же как раздербанивания народного достояния(в прямом смысле) газпрома. Ха-ха. Ну, а так все верно бЗенит гавно, также как и твой рот.

      3
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      Рейтинг: +2446

      Alekxei Z. 1 час назад

      Так оно и есть...
      Два частных клуба имеют коммерческий интерес , остальные осваивают бюджеты .

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