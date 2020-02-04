Федун: «Деньги в РПЛ волнуют только две команды – меня и «Краснодар». Всем остальным – по барабану»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 участников. Функционер против.

«Я уже сказал, что это глупость. Поскольку провели исследование, взяли уважаемую фирму. Оно показало, что самый эффективный способ зарабатывать деньги для всех команд и лиги – это плей-офф. Как, скажем, в Нидерландах делается. А самый неэффективный – это увеличение на две команды, которые не будут иметь коммерческих результатов.

Потому что задача-то какая у тех, кто голосовал? Остаться в Премьер-лиге. Деньги волнуют только две команды – меня и «Краснодар». А всем остальным… Возьмeм слова Валеры Карпина – по барабану», – сказал Федун.