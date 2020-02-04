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  • Федун: «Деньги в РПЛ волнуют только две команды – меня и «Краснодар». Всем остальным – по барабану»

Федун: «Деньги в РПЛ волнуют только две команды – меня и «Краснодар». Всем остальным – по барабану»

4 февраля 2020, 12:12
18

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 участников. Функционер против.

«Я уже сказал, что это глупость. Поскольку провели исследование, взяли уважаемую фирму. Оно показало, что самый эффективный способ зарабатывать деньги для всех команд и лиги – это плей-офф. Как, скажем, в Нидерландах делается. А самый неэффективный – это увеличение на две команды, которые не будут иметь коммерческих результатов.

Потому что задача-то какая у тех, кто голосовал? Остаться в Премьер-лиге. Деньги волнуют только две команды – меня и «Краснодар». А всем остальным… Возьмeм слова Валеры Карпина – по барабану», – сказал Федун.

  • Планируется, что 18 команд в лиге будет с сезона-2021/22.
  • Ранее Федун говорил, что при увеличении количества матчей у команд будет возможность «торговать» играми.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Федун Леонид
Комментарии (18)
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Дядя Серёжа
1580811765
Поднялась бы для прикола в ПФЛ пара команд из наших краёв, Из Сибири... Снегири не гири?....
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slavа0508
1580811799
Да в принципе правильно сказал,,,,и какое нахер расширение,,,,при 16 многие еле выживают финансово,при том тратя бюджетные деньги регионов,,,,,,пока футбол не станет полностью окупаемым не каком расширение и речи не должно идти,,
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piligrim1986
1580812304
ну так и есть. федун с галицким свои бабосы вкрячивают, а у остальных - федеральные
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Aleksey!
1580814532
По барабану!)
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BRO_football
1580822988
Евгений Гинер - председатель ФИНАНСОВОГО комитета РФС и по совместительству Президент ПФК ЦСКА, услышав бы такие слова от Федуна, крайне удивился
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Garrincha58
1580834804
русский футбол это полное фуфло и всё вокруг него тоже фуфлыжное
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portero
1580838063
и тут Остапа понесло.... деньги волнуют всех......
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житель СПб
1580839968
Звучит круто... Вот только правда ли?
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житель СПб
1580840486
Друзья, ну хватит вам об этой клятой нефти-газе! Давайте о футболе. А вот в футболе у Федуна - объективно - руководить получается не очень...
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Владислав Vlad
1580857296
Помните мультик про Простоквашино? Помните, как Дядя Фёдор сказал - Корова государственная, а молоко, которое она даёт - уже наше. Так же и с нефтью. Нефть, выкаченная из недр принадлежит (по Конституции) Лукойлу. А Лукойл - частная компания. Или рыбаки, поймавшие рыбу в реке, бегут и отдают её государству??? Что-то я ни разу не слышал, что бы наезжали на рыбаков, грибников, ягодников, что они забирают себе народное достояние.))) По поводу Газпрома то же самое. Газ, добытый этой компанией принадлежит Газпрому. Вот только Газпром является государственной компанией. Соответственно - народной.
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