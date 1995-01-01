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    Впервые в истории «Ливерпуль» победил всех соперников в одном сезоне чемпионата Англии

    В перенесенном матче 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях выиграл у «Вест Хэма» со счетом 2:0.

    Таким образом, мерсисайдцы одержали победу над всеми командами Премьер-лиги в текущем розыгрыше турнира.

    Как сообщает Opta, подобное произошло впервые в истории клуба.

    Источник: Opta

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +86

      ab15488 2 часа назад

      Боруссия и сейчас крайне интересный клуб, а с приходом Холланда и по давно. Но сколько они транжирят моментов! Я думал наши в ворота попасть не могут, но тут не хуже.

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      Рейтинг: +36973

      portero 2 часа назад

      еще 20 очков и чемпионы.

      0
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      Рейтинг: -2402

      gosproektikabinet > portero 2 часа назад

      шити очень плох, даже во вшивом кубке хоть и прошел но ливанул, так что явно меньше осталось набрать, вообще лестеру серебра

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      Рейтинг: +6652

      mihail200606 2 часа назад

      Клопп нашёл свой клуб.. Его Боруссия неплоха была,но не Ливер конечно

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