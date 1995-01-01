Впервые в истории «Ливерпуль» победил всех соперников в одном сезоне чемпионата Англии

Боруссия и сейчас крайне интересный клуб, а с приходом Холланда и по давно. Но сколько они транжирят моментов! Я думал наши в ворота попасть не могут, но тут не хуже.
В перенесенном матче 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях выиграл у «Вест Хэма» со счетом 2:0.
Таким образом, мерсисайдцы одержали победу над всеми командами Премьер-лиги в текущем розыгрыше турнира.
Как сообщает Opta, подобное произошло впервые в истории клуба.
- «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 19-очковым преимуществом над идущим вторым «Манчестер Сити».
- Команда Юргена Клоппа набрала 70 очков в 24 турах, не победив только «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».