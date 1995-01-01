Впервые в истории «Ливерпуль» победил всех соперников в одном сезоне чемпионата Англии

В перенесенном матче 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях выиграл у «Вест Хэма» со счетом 2:0.

Таким образом, мерсисайдцы одержали победу над всеми командами Премьер-лиги в текущем розыгрыше турнира.

Как сообщает Opta, подобное произошло впервые в истории клуба.