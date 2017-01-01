Влашич – о борьбе за чемпионство: «Между «Зенитом» и ЦСКА не так уж и много очков»

Примерно такую же фразу кто-то из ЦСКА говорил после 2 или 3 тура в группе ЛЕ, когда речь шла о шансах на выход в плей-офф.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы на продолжение борьбы за чемпионство против «Зенита» .
– Отставание от «Зенита» большое. На что ЦСКА нацеливается?
– Да, мы верим, что можем, потому что очков между нами не так уж много, а игр впереди много. И они еще приедут к нам в гости на «ВЭБ Арену». Так что мы будем биться до конца.
- ЦСКА занимает четвертое место в Премьер-лиге после 19 туров.
- Отставание от лидирующего в РПЛ «Зенита» 11 очков.