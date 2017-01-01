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    Влашич – о борьбе за чемпионство: «Между «Зенитом» и ЦСКА не так уж и много очков»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы на продолжение борьбы за чемпионство против «Зенита» .

    – Отставание от «Зенита» большое. На что ЦСКА нацеливается?

    – Да, мы верим, что можем, потому что очков между нами не так уж много, а игр впереди много. И они еще приедут к нам в гости на «ВЭБ Арену». Так что мы будем биться до конца.

    • ЦСКА занимает четвертое место в Премьер-лиге после 19 туров.
    • Отставание от лидирующего в РПЛ «Зенита» 11 очков.

    Источник: Официальный YouTube-канал ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1677

      Бухбух 16 минут назад

      Примерно такую же фразу кто-то из ЦСКА говорил после 2 или 3 тура в группе ЛЕ, когда речь шла о шансах на выход в плей-офф.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1698

      giluxa1963 36 минут назад

      ХОТЕЛОСЬ БЫ КОНЕЧНО БОРЬБЫ

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