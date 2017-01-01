Влашич – о борьбе за чемпионство: «Между «Зенитом» и ЦСКА не так уж и много очков»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы на продолжение борьбы за чемпионство против «Зенита» .

– Отставание от «Зенита» большое. На что ЦСКА нацеливается?

– Да, мы верим, что можем, потому что очков между нами не так уж много, а игр впереди много. И они еще приедут к нам в гости на «ВЭБ Арену». Так что мы будем биться до конца.