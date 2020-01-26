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  • Лэмпард: «Чтобы двигаться вперед, «Челси» нужны трансферы. Деньги – не моя проблема»

Лэмпард: «Чтобы двигаться вперед, «Челси» нужны трансферы. Деньги – не моя проблема»

26 января 2020, 01:10
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард обратил внимание на необходимость трансферов. В январе с лондонцев сняли запрет на подписание новых футболистов.

«Прошлым летом от нас ушли игроки, и теперь нужны трансферы, чтобы двигаться вперед. Деньги – не моя проблема. Я должен быть честным и откровенным. Моя задача в том, чтобы ежедневно работать на тренировках и делать игроков лучше», – цитирует тренера ВВС.

  • «Челси» в АПЛ идет четвертым.
  • У команды четвертый по стоимости состав в чемпионате Англии.
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» встретится с «Баварией».

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Челси Лэмпард Фрэнк
Комментарии (2)
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Hektor 84
1579990646
Пусть руководство Челси распродаст хотя бы половину отданных в аренду и будет бабло.
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Danish Dynamite
1580014001
Ваша проблема - Марина Грановская. Ее распродайте.
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