Лэмпард: «Чтобы двигаться вперед, «Челси» нужны трансферы. Деньги – не моя проблема»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард обратил внимание на необходимость трансферов. В январе с лондонцев сняли запрет на подписание новых футболистов.

«Прошлым летом от нас ушли игроки, и теперь нужны трансферы, чтобы двигаться вперед. Деньги – не моя проблема. Я должен быть честным и откровенным. Моя задача в том, чтобы ежедневно работать на тренировках и делать игроков лучше», – цитирует тренера ВВС.