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    Лэмпард: «Чтобы двигаться вперед, «Челси» нужны трансферы. Деньги – не моя проблема»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард обратил внимание на необходимость трансферов. В январе с лондонцев сняли запрет на подписание новых футболистов.

    «Прошлым летом от нас ушли игроки, и теперь нужны трансферы, чтобы двигаться вперед. Деньги – не моя проблема. Я должен быть честным и откровенным. Моя задача в том, чтобы ежедневно работать на тренировках и делать игроков лучше», – цитирует тренера ВВС.

    • «Челси» в АПЛ идет четвертым.
    • У команды четвертый по стоимости состав в чемпионате Англии.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» встретится с «Баварией».

    Источник: ВВС

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    Сегодня, 01:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +846

      Hektor 84 12 минут назад

      Пусть руководство Челси распродаст хотя бы половину отданных в аренду и будет бабло.

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