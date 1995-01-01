Лэмпард: «Чтобы двигаться вперед, «Челси» нужны трансферы. Деньги – не моя проблема»

Пусть руководство Челси распродаст хотя бы половину отданных в аренду и будет бабло.
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард обратил внимание на необходимость трансферов. В январе с лондонцев сняли запрет на подписание новых футболистов.
«Прошлым летом от нас ушли игроки, и теперь нужны трансферы, чтобы двигаться вперед. Деньги – не моя проблема. Я должен быть честным и откровенным. Моя задача в том, чтобы ежедневно работать на тренировках и делать игроков лучше», – цитирует тренера ВВС.
- «Челси» в АПЛ идет четвертым.
- У команды четвертый по стоимости состав в чемпионате Англии.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» встретится с «Баварией».