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  • Goal: трансфер Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» сорвался

Goal: трансфер Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» сорвался

23 января 2020, 21:18
7

«Манчестер Юнайтед» не смог договориться со «Спортингом» о приобретении полузащитника Бруну Фернандеша.

По информации Goal.com, португальский клуб отказался идти на уступки в вопросе трансферной стоимости игрока и до последнего требовал за него 80 миллионов евро.

«МЮ», в свою очередь, предлагал за португальца 60,5 миллиона с учетом бонусов.

Англичане планировали заплатить 50 миллионов евро сейчас, а остальную сумму – в зависимости от достижений хавбека.

В частности, бонусы предполагались, если Фернандеш выиграет «Золотой мяч» и «Юнайтед» станет чемпионом АПЛ.

В «Спортинге» посчитали выполнение таких пунктов маловероятным, поэтому пытались сделать максимальной часть гарантированной ставки.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Спортинг Фернандеш Бруну
Комментарии (7)
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dinar7777dinar
1579812878
Вудворд браво
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Garri98
1579814421
Бл. Ни купить , ни продать, не играть, не тренировать, ни х._ я не могут. Су, . ка всех во главе с двумя Глазированными сырками в Сибирь.
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ivanthebest
1579817060
Всё по классике. Летом зажали 60... Сейчас зажимают 70 (думаю бы вполне хватило), летом после Евро-2020 уже будет 100. То же самое было с Магуайром, когда за 50 не взяли во времена Маура, потом отвалили 80. Тоже и с Мэддисоном, когда того можно было летом вполне за 30-40 лямов урвать, но Вуди и там зажал бабло. Сейчас тот же Мэддисон уже стоит 60-70. Вот и все дела. Не важно, будет Оле тренировать или не будет. Команде нужны игроки!!! Если их нет, то хоть затренируй, деревяхи произведениями искусству не станут. Нужно просто достать из кармана 200 лямов и купить в одно ТО недостающих 3-4 игроков. На..уя жать? Эти 200 лямов по сути разница за 1,5 сезона в результатах команды, которые эти игроки спокойно отработают. А при хороших раскладах ещё и в большой плюс выведут. Но, нет, лучше п..дрила Вуди будет сливать очередной сезон и очередного тренера в помойку, чем расстанется с барышами... Пздц!!!
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