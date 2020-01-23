Goal: трансфер Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» сорвался

«Манчестер Юнайтед» не смог договориться со «Спортингом» о приобретении полузащитника Бруну Фернандеша.

По информации Goal.com, португальский клуб отказался идти на уступки в вопросе трансферной стоимости игрока и до последнего требовал за него 80 миллионов евро.

«МЮ», в свою очередь, предлагал за португальца 60,5 миллиона с учетом бонусов.

Англичане планировали заплатить 50 миллионов евро сейчас, а остальную сумму – в зависимости от достижений хавбека.

В частности, бонусы предполагались, если Фернандеш выиграет «Золотой мяч» и «Юнайтед» станет чемпионом АПЛ.

В «Спортинге» посчитали выполнение таких пунктов маловероятным, поэтому пытались сделать максимальной часть гарантированной ставки.