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    Goal: трансфер Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» сорвался

    «Манчестер Юнайтед» не смог договориться со «Спортингом» о приобретении полузащитника Бруну Фернандеша.

    По информации Goal.com, португальский клуб отказался идти на уступки в вопросе трансферной стоимости игрока и до последнего требовал за него 80 миллионов евро.

    «МЮ», в свою очередь, предлагал за португальца 60,5 миллиона с учетом бонусов.

    Англичане планировали заплатить 50 миллионов евро сейчас, а остальную сумму – в зависимости от достижений хавбека.

    В частности, бонусы предполагались, если Фернандеш выиграет «Золотой мяч» и «Юнайтед» станет чемпионом АПЛ.

    В «Спортинге» посчитали выполнение таких пунктов маловероятным, поэтому пытались сделать максимальной часть гарантированной ставки.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9228

      KLIM777 1 час назад

      Бруну хоть видел в какое болото его подписывают?

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