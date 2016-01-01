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    «Арсенал» намерен увеличить зарплату Мартинелли в три раза

    «Арсенал» хочет подписать новый контракт с нападающим Габриэлем Мартинелли, утверждает Daily Mail.

    По информации источника, лондонский клуб намерен увеличить зарплату 18-летнего футболиста в три раза – с 10 до 30 тысяч фунтов в неделю.

    Такие планы появились у «Арсенала» на фоне заинтересованности «Реала» в услугах бразильца.

    • В текущем сезоне Мартинелли забил 10 голов в 21 матче.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Прошлым летом «Арсенал» купил форварда у «Итуано» за 6,7 миллиона евро.

    Источник: Daily Mail

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