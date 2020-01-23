«Арсенал» намерен увеличить зарплату Мартинелли в три раза

«Арсенал» хочет подписать новый контракт с нападающим Габриэлем Мартинелли, утверждает Daily Mail.
По информации источника, лондонский клуб намерен увеличить зарплату 18-летнего футболиста в три раза – с 10 до 30 тысяч фунтов в неделю.
Такие планы появились у «Арсенала» на фоне заинтересованности «Реала» в услугах бразильца.
- В текущем сезоне Мартинелли забил 10 голов в 21 матче.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Прошлым летом «Арсенал» купил форварда у «Итуано» за 6,7 миллиона евро.
Источник: Daily Mail