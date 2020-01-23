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«Арсенал» намерен увеличить зарплату Мартинелли в три раза

23 января 2020, 20:38

«Арсенал» хочет подписать новый контракт с нападающим Габриэлем Мартинелли, утверждает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб намерен увеличить зарплату 18-летнего футболиста в три раза – с 10 до 30 тысяч фунтов в неделю.

Такие планы появились у «Арсенала» на фоне заинтересованности «Реала» в услугах бразильца.

  • В текущем сезоне Мартинелли забил 10 голов в 21 матче.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
  • Прошлым летом «Арсенал» купил форварда у «Итуано» за 6,7 миллиона евро.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Арсенал Мартинелли Габриэль
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