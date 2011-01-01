Орлов: «Смешно, когда говорят, что в «Зените» нет комбинационного футбола»

господин Орлофф смешной старый сегодня одно говорит завтра совсем противоположное как флюгер куда ветер дует туда и его несёт
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре «Зенита».
«Смешно, когда говорят: вот людям не нравится, что в «Зените» нет комбинационного футбола. А как может его не быть, если выиграли 6:1 у «Ростова»? Как без комбинаций можно столько забить?
«А вот снова заброс на Дзюбу…» А сколько Дзюба уже по флангу прорвался слева и справа? Нет, есть у «Зенита» разнообразие в игре. Большего хотите? Подождите, всему свое время», — сказал Орлов.
- «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.
- Петербуржцы вылетели из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.