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  • Орлов: «Смешно, когда говорят, что в «Зените» нет комбинационного футбола»

Орлов: «Смешно, когда говорят, что в «Зените» нет комбинационного футбола»

20 января 2020, 07:31
11

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре «Зенита».

«Смешно, когда говорят: вот людям не нравится, что в «Зените» нет комбинационного футбола. А как может его не быть, если выиграли 6:1 у «Ростова»? Как без комбинаций можно столько забить?

«А вот снова заброс на Дзюбу…» А сколько Дзюба уже по флангу прорвался слева и справа? Нет, есть у «Зенита» разнообразие в игре. Большего хотите? Подождите, всему свое время», — сказал Орлов.

  • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.
  • Петербуржцы вылетели из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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bset
1579497166
"Большего хотите" - это он про десятку из Казахстана?) Дааа, на уровне Барселоны сразу заиграют)
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Garrincha58
1579497211
господин Орлофф смешной старый сегодня одно говорит завтра совсем противоположное как флюгер куда ветер дует туда и его несёт
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Hektor 84
1579501354
Сам не давно трепался что то пас не могут отдать, то ударить по воротам нормально не могут. Гена ты лучше завязывай с алкоголем. А то сегодня одно завтра другое.
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vladimir-7
1579502132
Как это нет комбинаций, вес Зенит ходит в голубых комбинациях.
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nemolod
1579504289
Комбинационный футбол есть, только он на низкоскоростном уровне,а если высокие скорости и возникают ,то ненадолго-оттого и в еврокубках такие результаты!
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Боцман59rus
1579504560
Ну посмейся, вместе с болельщиками Лейпцига и орлов
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Давид59
1579511684
Комбинационная игра - это прежде всего быстрые и точные пасы. Быстро уже научились
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paracetamol
1579514756
Это только у спама комбинационный. У них стеночки!
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Kollljan
1579517802
Спартак - горе России!!!
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Plyash
1579540914
Ба-а...Орлов Гена,однако,проснулся и медленно слез с унитаза.Доброго утречка.
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