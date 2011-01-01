Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Орлов: «Смешно, когда говорят, что в «Зените» нет комбинационного футбола»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре «Зенита».

    «Смешно, когда говорят: вот людям не нравится, что в «Зените» нет комбинационного футбола. А как может его не быть, если выиграли 6:1 у «Ростова»? Как без комбинаций можно столько забить?

    «А вот снова заброс на Дзюбу…» А сколько Дзюба уже по флангу прорвался слева и справа? Нет, есть у «Зенита» разнообразие в игре. Большего хотите? Подождите, всему свое время», — сказал Орлов.

    • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.
    • Петербуржцы вылетели из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:31
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11625

      Garrincha58 57 минут назад

      господин Орлофф смешной старый сегодня одно говорит завтра совсем противоположное как флюгер куда ветер дует туда и его несёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13523

      bset 58 минут назад

      "Большего хотите" - это он про десятку из Казахстана?) Дааа, на уровне Барселоны сразу заиграют)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      Аденн 1 час назад

      все верно гендос, смешно, когда говорят, что у бЗенита есть комбинационный, да и вообще, футбол. бу-га-га.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75189
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru