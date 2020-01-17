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    Ещенко: «Главный мэтр в «Спартаке» – Ребров. Он дед. Че, не видно, что ли?»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает вратаря Артема Реброва дедом. Эти игроки – самые возрастные в команде.

    – Вы с Ребровым часто друг друга называете «дед». Кто из вас все-таки главный мэтр в «Спартаке»?

    – Он, конечно, дед. Че, не видно, что ли, по лицу и по фигуре, елки-палки?

    • Оба игрока становились в составе «Спартака» чемпионами России.
    • Москвичи сейчас проводят сбор в ОАЭ.
    • В РПЛ команда идет десятой.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    17.01.2020 23:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4751

      subbotaspartak 2 часа назад

      У кого самая старая бабка - тот и дед.
      Привет.
      Самый старый у нас дед - Галкин.
      Алкин.

      0
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      Рейтинг: +2909

      serppion 4 часа назад

      Звание "дед" подразумевает уважение. Для футболиста еще умение играть в футбол. Ни Ребров, ни Ещенко этими качествами не обладают.

      0
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      Рейтинг: +1316

      alarm 7 часов назад

      в спартаке одни дезеувы)

      -1
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      Рейтинг: +11265

      vka1970 7 часов назад

      Дедов в команде до фига
      А дисциплины не фига.

      Работайте деды на пользу клуба.

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