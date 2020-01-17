Ещенко: «Главный мэтр в «Спартаке» – Ребров. Он дед. Че, не видно, что ли?»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает вратаря Артема Реброва дедом. Эти игроки – самые возрастные в команде.

– Вы с Ребровым часто друг друга называете «дед». Кто из вас все-таки главный мэтр в «Спартаке»?

– Он, конечно, дед. Че, не видно, что ли, по лицу и по фигуре, елки-палки?