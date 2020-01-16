Кикнадзе: «Моя главная неудача? Два последних месяца, выступление «Локо» в Лиге чемпионов»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил результаты своей работы в московском клубе.

– С какими трудностями вы столкнулись за год работы во главе «Локомотива»?

– Разноплановость видов деятельности, серые схемы, большее, чем я ожидал, влияние болельщиков на принимаемые решения в клубе, а также специфика выступления команды на европейском уровне.

– Когда вы говорите о серых схемах, имеете в виду трансферы?

– Конечно. Это, наверное, самая тяжелая часть работы, потому что напоминает фехтование с постоянными выпадами и уколами.

– За этот период какие основные принципы работы вы для себя определили?

– Еще в марте на своей пресс-конференции я говорил о пяти принципах. Они не изменились. Во-первых, уважение. Его нам очень не хватает во всех отношениях. Под «нами» подразумеваю не «Локомотив», а все футбольное сообщество – спортсменов, болельщиков, тренеров, функционеров, силы безопасности. Во-вторых, традиции. Мы должны помнить, где выросли, на чем выросли, что было до нас. Надо знать опыт предшественников, изучать его и развивать. Забирать все лучшее и исправлять то, что нам кажется неправильным.

В-третьих, профессионализм, подразумевающий постоянное совершенствование не только окружающих, но и себя самого. В-четвертых, команда. Это означает, что никто не решит в одиночку столь многоплановую задачу, как подъем клуба. Четыре составляющие формируют пятую – успех. Это как сообщающиеся сосуды – без четырех первых пунктов не бывает пятого. А отсутствие пятого означает то, что первые четыре находятся в состоянии дисбаланса.

– За год во главе «Локомотива» хоть раз отошли от этих принципов?

– Надеюсь, что нет. Стараюсь их придерживаться. Договорились с коллегами в клубе, что, если я от них отступаю, то собираемся и начинаем обсуждать, где я это делаю.

– Вы сказали, что об успехах будут судить болельщики…

– Потому что считаю: лозунг «Футбол для болельщиков» – это не просто красивые слова. Невозможно заниматься игровыми видами спорта исключительно ради заработка или набора очков. Поэтому и говорю, что основной критерий нашей работы – это оценка болельщиков.

– Что считаете своей главной неудачей?

– Два последних месяца, неудачное выступление в Лиге чемпионов… Сейчас задумался, потому что размышлял о ситуации с реализацией абонементов перед стартом этого сезона, падением сайта. Но я бы это называл не неудачами, а нормальными сложностями роста. Мы ставим более серьезные задачи, выходим на новый уровень и формируем требования, которым пока не всегда удается соответствовать. Важно вовремя это скорректировать. А не удалось за прошедший год серьезно изменить финансовое положение клуба. Это совсем неудача. И очень неприятная. Пожалуй, так.

– Анализировали способы выхода из ситуации?

– Спортивные проблемы еще не раз будем обсуждать с тренерским штабом. Определенные шаги предприняты. Но оставим это внутри нашей «лаборатории». Надеемся, что опыт последних двух-трех лет поможет клубу динамично развиваться в 2020 году. Что касается финансовой части, то тяжело сразу начать зарабатывать те деньги, которые нужны, чтобы клуб приблизился к положительному значению.

Плюс, конечно, неудачное выступление в еврокубках не способствовало ожидаемому росту стоимости игроков и, соответственно, не содействует потенциальным трансферам на выход. Посмотрим, что будет нынешней зимой, но на данный момент этой статьей доходов мы не можем воспользоваться в необходимом объеме, – сказал Кикнадзе.

Кикнадзе стал гендиректором «Локомотива» в декабре 2018 года.

С 2013 года входит в совет директоров клуба.