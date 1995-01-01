УЕФА пригласила на сбор трех российских арбитров

Три футбольных судьи из России примут участие в сборе УЕФА, который пройдет в Малаге с 27 по 29 января.

По информации «Спорт-Экспресс», приглашения получили Сергей Карасев, Виталий Мешков и Анастасия Пустовойтова.

Карасев и Пустовойтова вызваны как представители элитных групп арбитров, а Мешков – как видеорефери, допущенный к судейству международных матчей.

Таким образом, Карасев и Мешков могут попасть в список судей, которые будут обслуживать матчи Евро-2020.