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    УЕФА пригласила на сбор трех российских арбитров

    Три футбольных судьи из России примут участие в сборе УЕФА, который пройдет в Малаге с 27 по 29 января.

    По информации «Спорт-Экспресс», приглашения получили Сергей Карасев, Виталий Мешков и Анастасия Пустовойтова.

    Карасев и Пустовойтова вызваны как представители элитных групп арбитров, а Мешков – как видеорефери, допущенный к судейству международных матчей.

    Таким образом, Карасев и Мешков могут попасть в список судей, которые будут обслуживать матчи Евро-2020.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1510

      Давид59 2 часа назад

      Может научат Мешкова правильно в свисток дудеть...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22919

      zra78 > Давид59 2 часа назад

      Опять мантра...
      Интересно,что перевесит УЕФА или Газпром( а там как известно в ГП мечты сбываются!!!)

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