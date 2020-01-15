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    Кикнадзе: «Реконструцкия «РЖД Арены» может начаться через один или два года»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о подробностях реконструкции «РЖД Арены».

    «Сейчас совместно с партнерами мы проводим предпроектные работы по реконструкции стадиона в Черкизово. Это может занять много времени: от года до двух по пессимистичному прогнозу. После одобрения и принятия проекта начнем заниматься реконструкцией», – сказал Кикнадзе.

    Кикнадзе также отметил, что во время реконструкции необходимо удлинить козырек стадиона, чтобы первые ряды не заливало дождем, закрыть внешний контур арены, убрать ров между трибунами и полем.

    • «РЖД Арена» – домашний стадион «Локомотива», построенный в 2000-2002 годах на месте старого стадиона «Локомотив».
    • Вместимость стадиона после модернизации 2017 года составляет 27 320 зрителей.

    Источник: «Известия»

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    15.01.2020 21:43
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1913

      absent32 1 час назад

      один-два года. при Геркусе уже стройка началась бы!

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      Рейтинг: +1510

      Давид59 2 часа назад

      Хотим крышу!!! Похоже не будет её. Не те крышуют.

      0
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      Рейтинг: +2300

      nemolod 3 часа назад

      /Без раздвижной крыши на стадионе реконструкция теряет смысл и превращается в обыкновенный распил средств,а уж тратить два года даже не на проектирование,а только лишь на согласования-это уже просто позорище в век компьютеров и современных технологий!

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      Рейтинг: +2253

      erma 12 часов назад

      Через арену проложат скоростную трассу для футболистов Локомотива.

      0
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      Рейтинг: +8101

      parevg 12 часов назад

      Господи, ну что за руководство, а??? Делать реконструкцию, и не сделать крышу...
      Зачем тогда вообще затевать реконструкцию? Игроки так и будут продолжать играть под дождем, и на снегу на морозе, и не факт, что и дальше зимы буду такими же теплыми, как эта.
      У нас, в России, все что севернее Ростова на дону, должно иметь крышу.
      Эх, рано сняли Геркуса, рано...

      2
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      Рейтинг: +38

      PTZevolution 14 часов назад

      А как же крыша? Обещали крышу)

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      Рейтинг: +1474

      VGreen > PTZevolution 14 часов назад

      не обещали, а Геркус рассматривал такой вариант

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      Рейтинг: +1146

      alarm > PTZevolution 8 часов назад

      судя по рендерам, это была не совсем крыша, а просто прямоугольный кусок ткани, растянутый над полем, причём со щелью по всему периметру. вот как полотно для батута крепят пружинами к каркасу - вот так же хотели сделать в ржд.

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      Рейтинг: +8101

      parevg > alarm 3 часа назад

      Было 4 варианта, один из них. да, такой. Еще был вариант с раздвижной крышей, с надувной, как в Голландии, и, со складной, вроде как в кабриолетах..

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      Рейтинг: +315

      gunstilzit 15 часов назад

      Надеюсь его до реконструкции снимут.

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