Кикнадзе: «Реконструцкия «РЖД Арены» может начаться через один или два года»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о подробностях реконструкции «РЖД Арены».
«Сейчас совместно с партнерами мы проводим предпроектные работы по реконструкции стадиона в Черкизово. Это может занять много времени: от года до двух по пессимистичному прогнозу. После одобрения и принятия проекта начнем заниматься реконструкцией», – сказал Кикнадзе.
Кикнадзе также отметил, что во время реконструкции необходимо удлинить козырек стадиона, чтобы первые ряды не заливало дождем, закрыть внешний контур арены, убрать ров между трибунами и полем.
- «РЖД Арена» – домашний стадион «Локомотива», построенный в 2000-2002 годах на месте старого стадиона «Локомотив».
- Вместимость стадиона после модернизации 2017 года составляет 27 320 зрителей.
Источник: «Известия»