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  • Кикнадзе: «Реконструцкия «РЖД Арены» может начаться через один или два года»

Кикнадзе: «Реконструцкия «РЖД Арены» может начаться через один или два года»

15 января 2020, 21:43
7

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о подробностях реконструкции «РЖД Арены».

«Сейчас совместно с партнерами мы проводим предпроектные работы по реконструкции стадиона в Черкизово. Это может занять много времени: от года до двух по пессимистичному прогнозу. После одобрения и принятия проекта начнем заниматься реконструкцией», – сказал Кикнадзе.

Кикнадзе также отметил, что во время реконструкции необходимо удлинить козырек стадиона, чтобы первые ряды не заливало дождем, закрыть внешний контур арены, убрать ров между трибунами и полем.

  • «РЖД Арена» – домашний стадион «Локомотива», построенный в 2000-2002 годах на месте старого стадиона «Локомотив».
  • Вместимость стадиона после модернизации 2017 года составляет 27 320 зрителей.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (7)
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gunstilzit
1579114364
Надеюсь его до реконструкции снимут.
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PTZevolution
1579117227
А как же крыша? Обещали крышу)
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erma
1579123882
Через арену проложат скоростную трассу для футболистов Локомотива.
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nemolod
1579157617
/Без раздвижной крыши на стадионе реконструкция теряет смысл и превращается в обыкновенный распил средств,а уж тратить два года даже не на проектирование,а только лишь на согласования-это уже просто позорище в век компьютеров и современных технологий!
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Давид59
1579160285
Хотим крышу!!! Похоже не будет её. Не те крышуют.
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absent32
1579165664
один-два года. при Геркусе уже стройка началась бы!
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