Кикнадзе: «Реконструцкия «РЖД Арены» может начаться через один или два года»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о подробностях реконструкции «РЖД Арены».

«Сейчас совместно с партнерами мы проводим предпроектные работы по реконструкции стадиона в Черкизово. Это может занять много времени: от года до двух по пессимистичному прогнозу. После одобрения и принятия проекта начнем заниматься реконструкцией», – сказал Кикнадзе.

Кикнадзе также отметил, что во время реконструкции необходимо удлинить козырек стадиона, чтобы первые ряды не заливало дождем, закрыть внешний контур арены, убрать ров между трибунами и полем.