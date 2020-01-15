«Манчестер Юнайтед» отменил февральский сбор в Катаре по соображениям безопасности. Игроки получат выходные

В феврале «Манчестер Юнайтед» должен был отправиться на сбор в Катар. Руководство клуба решило его отменить из соображений безопасности.
«Мы планировали лететь на Ближний Восток, но теперь планы отменены. Игроки получат выходные, команда остается в Европе», – цитирует главного тренера Уле-Гуннара Сульшера The Guardian.
- На Ближнем Востоке (Ирак, Иран) на фоне разногласий Ирана и США время от времени случаются акты военной агрессии.
- В конце января в Катаре состоится товарищеский турнир с участием российских клубов (Кубок «Матч Премьер»).
- «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет пятым.
Источник: The Guardian