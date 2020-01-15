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    «Манчестер Юнайтед» отменил февральский сбор в Катаре по соображениям безопасности. Игроки получат выходные

    В феврале «Манчестер Юнайтед» должен был отправиться на сбор в Катар. Руководство клуба решило его отменить из соображений безопасности.

    «Мы планировали лететь на Ближний Восток, но теперь планы отменены. Игроки получат выходные, команда остается в Европе», – цитирует главного тренера Уле-Гуннара Сульшера The Guardian.

    • На Ближнем Востоке (Ирак, Иран) на фоне разногласий Ирана и США время от времени случаются акты военной агрессии.
    • В конце января в Катаре состоится товарищеский турнир с участием российских клубов (Кубок «Матч Премьер»).
    • «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет пятым.

    Источник: The Guardian

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    15.01.2020 11:29
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