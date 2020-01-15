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  • «Манчестер Юнайтед» отменил февральский сбор в Катаре по соображениям безопасности. Игроки получат выходные

«Манчестер Юнайтед» отменил февральский сбор в Катаре по соображениям безопасности. Игроки получат выходные

15 января 2020, 11:29

В феврале «Манчестер Юнайтед» должен был отправиться на сбор в Катар. Руководство клуба решило его отменить из соображений безопасности.

«Мы планировали лететь на Ближний Восток, но теперь планы отменены. Игроки получат выходные, команда остается в Европе», – цитирует главного тренера Уле-Гуннара Сульшера The Guardian.

  • На Ближнем Востоке (Ирак, Иран) на фоне разногласий Ирана и США время от времени случаются акты военной агрессии.
  • В конце января в Катаре состоится товарищеский турнир с участием российских клубов (Кубок «Матч Премьер»).
  • «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет пятым.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
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