«Манчестер Юнайтед» отменил февральский сбор в Катаре по соображениям безопасности. Игроки получат выходные

В феврале «Манчестер Юнайтед» должен был отправиться на сбор в Катар. Руководство клуба решило его отменить из соображений безопасности.

«Мы планировали лететь на Ближний Восток, но теперь планы отменены. Игроки получат выходные, команда остается в Европе», – цитирует главного тренера Уле-Гуннара Сульшера The Guardian.