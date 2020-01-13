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    «Зенит» отправился в Катар на зимний сбор. Малком и Кокорин – в составе, Краневиттер – нет

    27 игроков «Зенита» полетели в Катар, где пройдет первый зимний тренировочный сбор.

    Сообщается, что команда будет тренироваться в Дохе с 13 по 25 января.

    Состав петербуржцев выглядит следующим образом:

    Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин, Максим Рудаков;

    Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков;

    Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьев.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    13.01.2020 11:20
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +365

      BykAs 13 января 2020, 23:23

      А кроме, как на ближнем востоке, места не нашлось?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      Artemka444 13 января 2020, 16:18

      это ожидаемо!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      Semenycch 13 января 2020, 13:29

      Неужто удалось эту пиявку отвадить от больших денег?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 13 января 2020, 13:01

      Балласт надо скидывать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 января 2020, 12:04

      Краневиттер с фк Сочи поедет

      2
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