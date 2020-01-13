«Зенит» отправился в Катар на зимний сбор. Малком и Кокорин – в составе, Краневиттер – нет

27 игроков «Зенита» полетели в Катар, где пройдет первый зимний тренировочный сбор.

Сообщается, что команда будет тренироваться в Дохе с 13 по 25 января.

Состав петербуржцев выглядит следующим образом:

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин, Максим Рудаков;

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков;

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьев.