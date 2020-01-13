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  • «Зенит» отправился в Катар на зимний сбор. Малком и Кокорин – в составе, Краневиттер – нет

«Зенит» отправился в Катар на зимний сбор. Малком и Кокорин – в составе, Краневиттер – нет

13 января 2020, 11:20
4

27 игроков «Зенита» полетели в Катар, где пройдет первый зимний тренировочный сбор.

Сообщается, что команда будет тренироваться в Дохе с 13 по 25 января.

Состав петербуржцев выглядит следующим образом:

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин, Максим Рудаков;

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков;

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьев.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (4)
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Hektor 84
1578906261
Краневиттер с фк Сочи поедет
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Давид59
1578909688
Балласт надо скидывать
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Artemka444
1578921525
это ожидаемо!!!
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BykAs
1578947014
А кроме, как на ближнем востоке, места не нашлось?
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