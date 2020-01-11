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    «Ливерпуль» – первая команда в истории топ-пяти лиг Европы, выигравшая из 21 стартового матча сезона 20

    В текущем сезоне АПЛ «Ливерпуль» в первом 21 матче выиграл в 20. Это рекорд всех топ-пяти лиг Европы (АПЛ, Примера, Серия А, Бундеслига, Лига 1).

    По ходу сезона команда Юргена Клоппа сыграла вничью один раз (против «Манчестер Юнайтед»). Ливерпульцы забили 50 голов и пропустили 14.

    • «Ливерпуль» лидирует в таблице с 16-очковым отрывом.
    • Команда ни разу не брала титул АПЛ.
    • Следующий соперник «Ливерпуля» – «Манчестер Юнайтед» (19 января).

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2020 22:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 января 2020, 12:44

      Наконец то ливер чемпионом станет... Ну очень надеюсь на это,по крайней мере.. Если не сейчас, то тогда уже не знаю когда ему апл выигрывать.. Это уже важнее для ливера, чем ЛЧ..

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 12 января 2020, 12:03

      А че не топ 6 или 7

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      Рейтинг: +426

      ursosan 12 января 2020, 11:11

      По игре, объективно, у Ливерпуля сейчас конкурентов на планете нет

      0
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 12 января 2020, 10:04

      Ливер-просто тчк.)

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