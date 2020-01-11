«Ливерпуль» – первая команда в истории топ-пяти лиг Европы, выигравшая из 21 стартового матча сезона 20

Наконец то ливер чемпионом станет... Ну очень надеюсь на это,по крайней мере.. Если не сейчас, то тогда уже не знаю когда ему апл выигрывать.. Это уже важнее для ливера, чем ЛЧ..
В текущем сезоне АПЛ «Ливерпуль» в первом 21 матче выиграл в 20. Это рекорд всех топ-пяти лиг Европы (АПЛ, Примера, Серия А, Бундеслига, Лига 1).
По ходу сезона команда Юргена Клоппа сыграла вничью один раз (против «Манчестер Юнайтед»). Ливерпульцы забили 50 голов и пропустили 14.
- «Ливерпуль» лидирует в таблице с 16-очковым отрывом.
- Команда ни разу не брала титул АПЛ.
- Следующий соперник «Ливерпуля» – «Манчестер Юнайтед» (19 января).