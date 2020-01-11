«Ливерпуль» – первая команда в истории топ-пяти лиг Европы, выигравшая из 21 стартового матча сезона 20

В текущем сезоне АПЛ «Ливерпуль» в первом 21 матче выиграл в 20. Это рекорд всех топ-пяти лиг Европы (АПЛ, Примера, Серия А, Бундеслига, Лига 1).

По ходу сезона команда Юргена Клоппа сыграла вничью один раз (против «Манчестер Юнайтед»). Ливерпульцы забили 50 голов и пропустили 14.