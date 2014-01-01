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    Пулишич выбыл на несколько недель из-за мышечной травмы

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о травме вингера своей команды Кристиана Пулишича.

    «Пулишич пропустит несколько недель из-за травмы приводящей мышцы. Мы расстроены, это удар по нам. Ещe до Рождества он жаловался на усталость, поэтому из-за опасений травмы я вывел его из команды на какое-то время. Он очень талантливый игрок», – сказал Лэмпард.

    • Пулишич выступает за «Челси» с лета 2019 года.
    • В текущем сезоне американец провел 23 матча, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

    Источник: Goal.com

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