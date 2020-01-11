Пулишич выбыл на несколько недель из-за мышечной травмы

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о травме вингера своей команды Кристиана Пулишича.

«Пулишич пропустит несколько недель из-за травмы приводящей мышцы. Мы расстроены, это удар по нам. Ещe до Рождества он жаловался на усталость, поэтому из-за опасений травмы я вывел его из команды на какое-то время. Он очень талантливый игрок», – сказал Лэмпард.