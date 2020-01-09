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  • Ветераны сборной СССР сыграли вничью с ветеранами «Спартака» в матче памяти Игоря Нетто

Ветераны сборной СССР сыграли вничью с ветеранами «Спартака» в матче памяти Игоря Нетто

9 января 2020, 16:27
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В Москве состоялся товарищеский матч в честь полузащитника «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто, день рождения которого отмечается 9 января.

Матч ветеранов сборной СССР с ветеранами «Спартака» закончился со счетом 4:4, сообщается в инстаграме красно-белых. После первого тайма команда СССР побеждала со счетом 3:1.

В игре приняли участие Руслан Нигматуллин, Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Юрий Ковтун, Игорь Колыванов, Ролан Гусев и другие известные экс-футболисты.


Источник: инстаграм «Спартака»
Россия Спартак СССР
Комментарии (6)
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Ден 781
1578579851
Великий человек, великая сборная !
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Hektor 84
1578580935
А Ролан Гусев там какими судьбами? Мимо пробегал? Или воду подавал?
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Plyash
1578582806
Юрка Ковтун никого не переломал?
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sergeevnikitabak
1578587802
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