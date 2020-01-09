Ветераны сборной СССР сыграли вничью с ветеранами «Спартака» в матче памяти Игоря Нетто

В Москве состоялся товарищеский матч в честь полузащитника «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто, день рождения которого отмечается 9 января.

Матч ветеранов сборной СССР с ветеранами «Спартака» закончился со счетом 4:4, сообщается в инстаграме красно-белых. После первого тайма команда СССР побеждала со счетом 3:1.

В игре приняли участие Руслан Нигматуллин, Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Юрий Ковтун, Игорь Колыванов, Ролан Гусев и другие известные экс-футболисты.



