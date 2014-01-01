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    Ветераны сборной СССР сыграли вничью с ветеранами «Спартака» в матче памяти Игоря Нетто

    В Москве состоялся товарищеский матч в честь полузащитника «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто, день рождения которого отмечается 9 января.

    Матч ветеранов сборной СССР с ветеранами «Спартака» закончился со счетом 4:4, сообщается в инстаграме красно-белых. После первого тайма команда СССР побеждала со счетом 3:1.

    В игре приняли участие Руслан Нигматуллин, Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Юрий Ковтун, Игорь Колыванов, Ролан Гусев и другие известные экс-футболисты.


    Источник: инстаграм «Спартака»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1597

      playsh 9 минут назад

      Юрка Ковтун никого не переломал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      ZENIT****** 15 минут назад

      Игорь Александрович Нетто- Великий футболист! Великий человек!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1597

      playsh > ZENIT****** 5 минут назад

      Хороший футболист.За длинную шею звали его "наш Гусак".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +576

      Hektor 84 40 минут назад

      А Ролан Гусев там какими судьбами? Мимо пробегал? Или воду подавал?

      0
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      Рейтинг: +1543

      Ден 781 58 минут назад

      Великий человек, великая сборная !

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