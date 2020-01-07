Милинкович-Савич – лучший игрок Серии А в декабре

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич признан лучшим игроком Серии А по итогам декабря.
В прошлом месяце сербский хавбек провел три матча в чемпионате Италии, в которых забил один мяч и сделал один ассист.
Всего в текущем сезоне Милинкович-Савич отличился четырьмя голами и семью результативными передачами в 22 играх во всех турнирах.
Quando l’energia incontra l’ingegno tattico.— Lega Serie A (@SerieA) January 7, 2020
Sergej Milinkovic-Savic MVP #SerieATIM, dicembre 2019. #WeAreCalcio pic.twitter.com/Pc9N9eOav3