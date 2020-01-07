Милинкович-Савич – лучший игрок Серии А в декабре

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич признан лучшим игроком Серии А по итогам декабря.

В прошлом месяце сербский хавбек провел три матча в чемпионате Италии, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

Всего в текущем сезоне Милинкович-Савич отличился четырьмя голами и семью результативными передачами в 22 играх во всех турнирах.