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    Милинкович-Савич – лучший игрок Серии А в декабре

    Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич признан лучшим игроком Серии А по итогам декабря.

    В прошлом месяце сербский хавбек провел три матча в чемпионате Италии, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

    Всего в текущем сезоне Милинкович-Савич отличился четырьмя голами и семью результативными передачами в 22 играх во всех турнирах.

    Источник: Твиттер Серии А

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