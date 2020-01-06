Mundo Deportivo: Гризманн не против возвращения Неймара в «Барселону»

Ну, тут бы самому гризману не улететь в другой какой клуб)
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поддержал идею возвращения форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Гризманн считает, что приход Неймара сделает «Барсу» сильнее.
При этом француз уверен, что не потеряет место в стартовом составе команды и сможет находиться на поле одновременно с бразильцем.
- Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019 года.
- Неймар покинул клуб в 2017-м, перейдя в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.