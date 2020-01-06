Mundo Deportivo: Гризманн не против возвращения Неймара в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поддержал идею возвращения форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Гризманн считает, что приход Неймара сделает «Барсу» сильнее.

При этом француз уверен, что не потеряет место в стартовом составе команды и сможет находиться на поле одновременно с бразильцем.