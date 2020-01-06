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    Mundo Deportivo: Гризманн не против возвращения Неймара в «Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поддержал идею возвращения форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

    Гризманн считает, что приход Неймара сделает «Барсу» сильнее.

    При этом француз уверен, что не потеряет место в стартовом составе команды и сможет находиться на поле одновременно с бразильцем.

    • Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019 года.
    • Неймар покинул клуб в 2017-м, перейдя в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9071

      DeStar 28 минут назад

      Ну, тут бы самому гризману не улететь в другой какой клуб)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6512

      mihail200606 40 минут назад

      Его то кто спрашивать будет...

      0
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