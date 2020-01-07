Nike станет новым техническим спонсором «Ливерпуля»

Производитель спортивной экипировки Nike подписал контракт с «Ливерпулем».
Соглашение вступит в силу 1 июня 2020 года. С сезона-2020/21 Nike будет поставлять «Ливерпулю» игровую, тренировочную и дорожную экипировку.
- Сейчас техническим спонсором мерсисайдцев является компания New Balance. Срок действующего контракта на 45 миллионов фунтов за сезон истекает в мае 2020 года.
- Ранее New Balance пытался через суд добиться продолжения сотрудничества с «Ливерпулем».
- По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и стал вице-чемпионом Англии.
Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»