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Nike станет новым техническим спонсором «Ливерпуля»

7 января 2020, 13:44

Производитель спортивной экипировки Nike подписал контракт с «Ливерпулем».

Соглашение вступит в силу 1 июня 2020 года. С сезона-2020/21 Nike будет поставлять «Ливерпулю» игровую, тренировочную и дорожную экипировку.

  • Сейчас техническим спонсором мерсисайдцев является компания New Balance. Срок действующего контракта на 45 миллионов фунтов за сезон истекает в мае 2020 года.
  • Ранее New Balance пытался через суд добиться продолжения сотрудничества с «Ливерпулем».
  • По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и стал вице-чемпионом Англии.

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
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