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    Nike станет новым техническим спонсором «Ливерпуля»

    Производитель спортивной экипировки Nike подписал контракт с «Ливерпулем».

    Соглашение вступит в силу 1 июня 2020 года. С сезона-2020/21 Nike будет поставлять «Ливерпулю» игровую, тренировочную и дорожную экипировку.

    • Сейчас техническим спонсором мерсисайдцев является компания New Balance. Срок действующего контракта на 45 миллионов фунтов за сезон истекает в мае 2020 года.
    • Ранее New Balance пытался через суд добиться продолжения сотрудничества с «Ливерпулем».
    • По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и стал вице-чемпионом Англии.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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