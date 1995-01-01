Скопинцев официально перешел из «Краснодара» в «Динамо»

Краснодар - по стилю , совершенно "не его" команда...может поэтому Дима и не заиграл там...также прочитал в Вики что он ушёл из Ростова в 2019 году а в Краснодар попал в 2018 , получается одной ногой он был в Краснодаре . а другая была ещё в Ростове….в такой раскоряке не каждый заиграет....шутка...ха-ха...везде бардак.
Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев перешел в «Динамо».
Московский клуб подтвердил трансфер 22-летнего игрока.
Контракт подписан на четыре с половиной года.
Сумма трансфера составила 4,3 миллиона евро.
Зарплата игрока – 750 тысяч евро в год, еще 300 тысяч предусмотрены в качестве бонусов.
- Скопинцев – воспитанник «Динамо».
- В 2014 году он перешел в «Зенит».