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    Скопинцев официально перешел из «Краснодара» в «Динамо»

    Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев перешел в «Динамо».

    Московский клуб подтвердил трансфер 22-летнего игрока.

    Контракт подписан на четыре с половиной года.

    Сумма трансфера составила 4,3 миллиона евро.

    Зарплата игрока – 750 тысяч евро в год, еще 300 тысяч предусмотрены в качестве бонусов.

    • Скопинцев – воспитанник «Динамо».
    • В 2014 году он перешел в «Зенит».

    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +153

      моэм 30 минут назад

      Краснодар - по стилю , совершенно "не его" команда...может поэтому Дима и не заиграл там...также прочитал в Вики что он ушёл из Ростова в 2019 году а в Краснодар попал в 2018 , получается одной ногой он был в Краснодаре . а другая была ещё в Ростове….в такой раскоряке не каждый заиграет....шутка...ха-ха...везде бардак.

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