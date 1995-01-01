Скопинцев официально перешел из «Краснодара» в «Динамо»

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев перешел в «Динамо».

Московский клуб подтвердил трансфер 22-летнего игрока.

Контракт подписан на четыре с половиной года.

Сумма трансфера составила 4,3 миллиона евро.

Зарплата игрока – 750 тысяч евро в год, еще 300 тысяч предусмотрены в качестве бонусов.