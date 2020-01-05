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    Жиру может перейти из «Челси» в «Ньюкасл»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру до конца января может стать игроком «Ньюкасла».

    По информации The Telegraph, тайнсайдский клуб готов арендовать француза до конца текущего сезона.

    Впрочем, «Челси» может не отпустить Жиру зимой, если не найдет ему замену.

    Сам футболист очень недоволен ситуацией, поскольку понимает, что в лондонской команде он не получит достаточного количества игровой практики, а это может привести к потере места в составе национальной сборной на Евро-2020.

    В текущем сезоне 33-летний Жиру провел за «Челси» семь матчей и забил один гол.

    Источник: The Telegraph

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