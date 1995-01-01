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    13 января «Зенит» отправится на первый зимний сбор в Катаре

    Стало известно расписание «Зенита» после выхода из зимнего отпуска.

    На 11 и 12 января запланирован медосмотр игроков, а 13-го команда отправится на первый сбор, который пройдет в Катаре.

    По информации Bobsoccer, в тренировочном сборе ожидается участие Александра Кокорина, Малкома и нескольких молодых футболистов.

    Второй сбор петербуржцев состоится в испанском Бенидорме.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Ближайший официальный матч команды пройдет 29 февраля. Соперник – «Локомотив».

    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1358

      Давид59 26 минут назад

      Берегите Малкошу и Кокошу! Они у нас хрустальные!

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