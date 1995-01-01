13 января «Зенит» отправится на первый зимний сбор в Катаре

Стало известно расписание «Зенита» после выхода из зимнего отпуска.

На 11 и 12 января запланирован медосмотр игроков, а 13-го команда отправится на первый сбор, который пройдет в Катаре.

По информации Bobsoccer, в тренировочном сборе ожидается участие Александра Кокорина, Малкома и нескольких молодых футболистов.

Второй сбор петербуржцев состоится в испанском Бенидорме.