Малком сменил образ, перекрасив волосы в белый цвет

Вингер «Зенита» Малком перекрасился в блондина.

Фото со своим новым образом бразилец опубликовал в инстаграме.

«Живи сегодня так, будто это последний день в твоей жизни. Будь безгранично счастлив», – написал футболист.

Летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

Игрок восстанавливается после повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Из-за травмы он не играет с 10 августа.