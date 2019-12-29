Малком сменил образ, перекрасив волосы в белый цвет

За 5 месяцев ни одного движения и первое , что он сделал. Да за это тебя бы наш Родной Иосиф Сталин подвел бы к расстрелу через повешенье. Утром повешение - вечером расстрел. Или наоборот. И так целых 3 месяца без перекраски волос.
Вингер «Зенита» Малком перекрасился в блондина.
Фото со своим новым образом бразилец опубликовал в инстаграме.
«Живи сегодня так, будто это последний день в твоей жизни. Будь безгранично счастлив», – написал футболист.
- Летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
- Игрок восстанавливается после повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
- Из-за травмы он не играет с 10 августа.