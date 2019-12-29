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    Малком сменил образ, перекрасив волосы в белый цвет

    Вингер «Зенита» Малком перекрасился в блондина.

    Фото со своим новым образом бразилец опубликовал в инстаграме.

    «Живи сегодня так, будто это последний день в твоей жизни. Будь безгранично счастлив», – написал футболист.

    • Летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • Игрок восстанавливается после повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • Из-за травмы он не играет с 10 августа.

    text

    Публикация от text (@malcomoliveira_97)

    Источник: Инстаграм Малкома

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    Сегодня, 20:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2236

      raritet 3 минуты назад

      За 5 месяцев ни одного движения и первое , что он сделал. Да за это тебя бы наш Родной Иосиф Сталин подвел бы к расстрелу через повешенье. Утром повешение - вечером расстрел. Или наоборот. И так целых 3 месяца без перекраски волос.

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      Рейтинг: +2236

      raritet 8 минут назад

      И вот куда смотрела селекционная служба , когда набирала таких типов в команду. Нужен был человек , который будет играть, а взяли какого -то бразильского недоросля. Сразу видно по лицу-такой играть никогда не будет. Только бананы им подавай...

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