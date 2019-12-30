Морьентес: «Победа «Реала» в Ла Лиге зависит от Месси»

Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес прокомментировал чемпионскую гонку в Примере.
«Сердце подсказывает мне, что «Реал» выиграет Ла Лигу. Но их победа зависит от Месси. Когда Криштиану Роналду был здесь, ситуация казалась более равной.
«Реал» и «Барселона» играют на очень высоком уровне. В действительности сезон начнется в феврале. Тогда мы сможем увидеть, кто насколько хорош на самом деле. Тот, кто лучше подготовлен, возьмет чемпионский титул», – сказал Морьентес.
- По итогам 18 туров «Барса» лидирует в Примере, опережая «Реал» на два очка.
- Месси в текущем розыгрыше чемпионата забил 13 голов и сделал шесть ассистов в 13 матчах.
Источник: Goal.com