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    Морьентес: «Победа «Реала» в Ла Лиге зависит от Месси»

    Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес прокомментировал чемпионскую гонку в Примере.

    «Сердце подсказывает мне, что «Реал» выиграет Ла Лигу. Но их победа зависит от Месси. Когда Криштиану Роналду был здесь, ситуация казалась более равной.

    «Реал» и «Барселона» играют на очень высоком уровне. В действительности сезон начнется в феврале. Тогда мы сможем увидеть, кто насколько хорош на самом деле. Тот, кто лучше подготовлен, возьмет чемпионский титул», – сказал Морьентес.

    • По итогам 18 туров «Барса» лидирует в Примере, опережая «Реал» на два очка.
    • Месси в текущем розыгрыше чемпионата забил 13 голов и сделал шесть ассистов в 13 матчах.

    Источник: Goal.com

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