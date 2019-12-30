Морьентес: «Победа «Реала» в Ла Лиге зависит от Месси»

Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес прокомментировал чемпионскую гонку в Примере.

«Сердце подсказывает мне, что «Реал» выиграет Ла Лигу. Но их победа зависит от Месси. Когда Криштиану Роналду был здесь, ситуация казалась более равной.

«Реал» и «Барселона» играют на очень высоком уровне. В действительности сезон начнется в феврале. Тогда мы сможем увидеть, кто насколько хорош на самом деле. Тот, кто лучше подготовлен, возьмет чемпионский титул», – сказал Морьентес.