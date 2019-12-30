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Морьентес: «Победа «Реала» в Ла Лиге зависит от Месси»

30 декабря 2019, 06:55
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Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес прокомментировал чемпионскую гонку в Примере.

«Сердце подсказывает мне, что «Реал» выиграет Ла Лигу. Но их победа зависит от Месси. Когда Криштиану Роналду был здесь, ситуация казалась более равной.

«Реал» и «Барселона» играют на очень высоком уровне. В действительности сезон начнется в феврале. Тогда мы сможем увидеть, кто насколько хорош на самом деле. Тот, кто лучше подготовлен, возьмет чемпионский титул», – сказал Морьентес.

  • По итогам 18 туров «Барса» лидирует в Примере, опережая «Реал» на два очка.
  • Месси в текущем розыгрыше чемпионата забил 13 голов и сделал шесть ассистов в 13 матчах.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Морьентес Фернандо
Комментарии (1)
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DeStar
1577716117
интриги не будет, барса туров через 5-6 будет иметь отрыв от реала в очков 8-10 и все будет решено
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